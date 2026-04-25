Čak je i Dule izgubio sve nade: 16 godina od Kecmanove trojke koja je utišala Zagreb

Na današnji dan prije 16 godina Dušan Kecman pogodio je trojku koja mu je obeležila karijeru, ali i istoriju KK Partizan.

Svakog 25. aprila navijači Partizana se sećaju čudesne trojke Dušana Kecmana u Zagrebu protiv Cibone koja je bila vrijedna trofeja ABA lige. Sve je bilo spremno za slavlje Hrvata, ali je Kecman imao druge planove. Na 0,6 sekundi do kraja pri rezultatu 74:72 šutirao je sa više od pola terena, lopta se odbila o tablu, zatresla mrežicu i slavlje crno-bijelih je moglo da počne.

Prethodno je Bojan Bogdanović pogodio trojku iz ugla, činilo se da su već svi u crno-bijelom taboru izgubili nadu, ali ne i Dušan. Ova trojka je proglašena za najbolji potez u istoriji reginalnog takmičenja, a i poslije 16 godina ljubitelji košarke ga se rado sjećaju.

Podsjetimo se još jednom jednog od najlegendarnijih poteza na ovim košarkaškim prostorima.

Šta je rekao Kecman?

Ovo je definitivno momenat koji je obilježio njegovu karijeru, iako je imao dosta zapaženih partija i uspjeha tokom više od 20 sezona u profesionalnoj košarci.

"Dok si igrač misliš da će biti još takvih pogodaka, ali sad već shvatam da mnogi nemaju sreću da ih pamte po nečemu specifičnom", rekao je Kecman jednom prilikom i dodao:

"To je najdraži trenutak u mojoj karijeri, koji je čak u izboru ESPN izabran među deset najdramatičnijih završnica u sportu".

Kako je rekao cijela karijera mu staje u taj momenat.

Tim menadžer Partizana, Dušan Kecman, takođe se zahvalio Evroligi na ulaganju kojim su osveženi tereni "večitih".

"Osvajao sam Evroligu sa Panatinaikosom, sedam titula u Srbiji sa Partizanom, četiri puta bio prvak ABA lige, uzimao pehare u Kupu Srbije i Grčke... Sve to na jednu stranu, trojka na drugu i između znak jednakosti Svi mi sportisti živimo za to da damo koš ili gol koji će se generacijama prepričavati. Mene će po tome pamtiti dugo".

Šta je rekao Dule Vujošević?

Čak je i legendarni Duško Vujošević izgubio svaku nadu, odustao je od tajm-auta, nije imao snage da reaguje, ali jedan igrač je odlučio da preuzme istoriju u svoje ruke.

"Mirno sam gledao Kecmanov šut, jer sam bio u fazi teškog bola, kao kad vam neko umre. Nisam imao snage ni da reagujem, sjećam se da sam samo pogledao da je ostalo šest desetinki do kraja i da nema smisla za tajm-aut, vidio sam navijače koji slave na terenu i pognute glave mojih igrača. Izgledalo je da smo izgubili utakmicu, a onda samo u jednom trenutku Kecman traži loptu i upućuje taj šut, ne tek tako, nego sa namjerom da pogodi. Kad je ušla otpustio sam sve kočnice i zato je uslijedila velika radost", govorio je Vujošević, pa se podsjetio kako im je sreća kasnije okrenula leđa:

"Poslije nam se vratilo na sličan način protiv Olimpijakosa, Teodosić promaši cijeli koš, a Čilders uhvati loptu i poentira, pa smo umejsto finala Evrolige igrali meč za treće mjesto", pričao je legendarni trener Partizana.