Pitali smo Evroligu za Zvezdu i Partizan: Ovako stoje stvari, zna se koliko će vječite koštati mjesto

Crvena zvezda i Partizan žele da dobiju jednaka prava i status suvlasnika Evrolige, a od izvora unutar samog takmičenja dobili smo informacije o njihovom trenutnom statusu i budućim planovima.

Mnogo prašine se podiglo nakon novih informacija vezanih za budućnost srpskih klubova u Evroligi. Od naredne sezone Evroliga kreće u novu fazu i od jula ove godine kreću promjene koje će transformisati elitno evropsko takmičenje.

MONDO je od izvora unutar organizacije Evrolige saznao kakvi su planovi za narednu i sezone koje slijede, kakav format takmičenja se planira i kakva je u svemu tome pozicija Partizana i Crvene zvezde.

Crvena zvezda i Partizan pod jednakim uslovima traže da budu vlasnici

Za sada Evroliga ima 13 "A licenci", što podrazumijeva da su 13 vlasnika "A" licenci zapravo vlasnici i dioničari Evrolige. U tih 13 klubova nalazi se i CSKA iz Moskve koji je trenutno suspendovan.

Od naredne sezone će se do sada desetogodišnje "A" licence zamijeniti sistemom sličnim onim u NBA ligi pa će klubovi postati franšize. Oni će kao franšize biti zapravo vlasnici i dioničari Evrolige, a njihove licence više neće biti određene na deset godina, već će biti izdate na neodređeno.

Do sada se od 13 klubova koji imaju "A" licence deset prijavilo za to da postanu franšize, dok se od Real Madrida, Fenerbahčea i Asvela očekuje da u taj proces uđu vrlo brzo, potvrđeno nam je od strane Evrolige.

Evroliga je zvanično objavila prije nekog vremena da se 11 klubova već prijavilo za vlasnički udio u novoj Evroligi, španski "Encestando" je izvijestio da je taj broj 17, a sada je taj broj timova zainteresovanih za učešće još veći. Crvena zvezda i Partizan su naravno među klubovima koji su se prijavili za učešće i za to da postanu suvlasnici i franšize u novoj Evroligi.

Koliko će ovo koštati Partizan i Crvenu zvezdu?

Iako se pojavila pogrešna interpretacija da će Partizan imati bolje uslove od Crvene zvezde, to je bila samo loša interpretacija pojedinih medija. Naredne sezone status franšiza i udio u vlasništvu Evrolige imaće samo 13 klubova koji trenutno imaju "A" licence.

Od juna će Evroliga krenuti u evaluaciju svih aplikacija za suvlasništvo u kompaniji koja vodi takmičenje i u samom takmičenju. Takođe, za razliku od sadašnjih nosilaca "A" licence koji od naredne sezone praktično stvaraju novu Evroligu, svi koji naknadno dobiju status franšize moraće to da plate.

Za sada smo od izvora unutar Evrolige saznali da je utvrđeno da će se za status franšize plaćati između 45.000.000 i 80.000.000 evra. Nije se još diskutovalo u okviru takmičenja kome bi se koliko naplatilo i u te procjene će se ući tek kasnije.

Ista kompanija koja je procijenila vrednost Evrolige (JB Kapital) procjenjivaće i to koliko će ko morati da plati. Jasno je da će tu Crvena zvezda i Partizan moći da očekuju nešto manju cijenu zbog svog doprinosa takmičenju, velike navijačke baze, ogromne gledanosti kako u halama tako i tokom TV prenosa...

Mijenja se sistem takmičenja

Evroliga nema jasan datum kada će i koliko novih franšiznih mjesta dodijeliti, to je proces koji će trajati u narednim godinama. Iz Evrolige je potvrđeno da će taj proces ići uporedo sa srednjeročnim planom promjene formata takmičenja. Za narednu sezonu ćemo ostati pri dosadašnjem modelu sa 20 timova, plej-inom, plej-ofom i Fajnal Forom.

Srednjeročno planira se proširenje, a sa proširenjem i dijeljenje u dvije konferencije, najvjerovatnije po geografskom principu. Ipak Evroliga neće odustati od ideje da svako igra sa svakim u toku jedne sezone, pa je najvjerovatniji sistem takmičenja takav da će se sa timovima u okviru svoje konferencije igrati dva puta, a sa timovima van svoje konferencije samo po jednom.

Kakav je biznis model i šta dobijaju Crvena zvezda i Partizan?

"JB Kapital" je procijenio vrijednost lige i svih timova u njoj na 3.200.000.000 evra, a ista kompanija je navela da bi vrijednost svakog kluba koji dobije status franšize i dioničara Evrolige mogla da skoči i do 25 odsto. Očekuje se da bi već nakon naredne sezone vrijednost lige i svih timova u njoj mogla da skoči na 4.300.000.000 evra.

Za razliku od sadašnjeg statusa kada imaju samo licence na nekoliko godina Crvena zvezda i Partizan bi prvenstveno sa eventualnim dobijanjem statusa franšize dobili pravo učestvovanja u Evroligi praktično na neodređen vremenski period. Uz to dobili bi veći procenat u nagradnom fondu Evrolige, ali ekonomski benefiti bi bili prije svega osjetni kroz vrijednost klubova na tržištu i vidljivost brenda.

Šta je zaključak?

Za sada znamo da Crvena zvezda i Partizan žele da budu franšize i suvlasnici Evrolige kao i da su podnijeli prijave Evroligi. Znamo i da je konkurencija veća iz dana u dan i da Evroliga stalno dobija nove klubove koji su zainteresovani za taj status.

Jasno je da ćemo i naredne sezone gledati dva najbolja srpska kluba u elitnom evropskom takmičenju, a da li će oni dobiti status jednakih sa sadašnjim vlasnicima, znaćemo tek od juna kada će Evroliga početi da razmatra aplikacije svih klubova i zahtjeve za status franšize.

(MONDO, Nikola Lalović)

