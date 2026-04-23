"Nemojte još da odustajete od nas": Čima Moneke se oglasio poslije ispadanja Zvezde iz Evrolige

"Nemojte još da odustajete od nas": Čima Moneke se oglasio poslije ispadanja Zvezde iz Evrolige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke tvrdi da klub tek čekaju bolji rezultati.

Čima Moneke o sezoni Crvene zvezde u Evroligi Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nisu ostvarili cilj pošto zbog poraza u Barseloni neće igrati u plej-ofu Evrolige. Iako su planovi bili daleko veći, crveno-bijeli su takmičenje završili u istoj fazi kao i prošle sezone, iako je tokom ligaškog dijela takmičenja činilo da je sasvim realno da se napravi iskorak.

Krilni centar Čima Moneke oglasio se na društvenim mrežama i na sebe preuzeo dio krivice zbog rezultata koji je Crvena zvezda ostvarila na međunarodnoj sceni. Smatra Moneke da će Crvena zvezda tek da napravi velike rezultate!

"Nažalost, nisam ispunio i nismo ispunili svoje ciljeve u Evroligi ove sezone, a ni kao tim nismo ostvarili ono što smo željeli i preuzimam odgovornost za to. I dalje vjerujem da gradimo nešto posebno, zato nemojte još da odustajete od nas. Najbolje tek dolazi... Kad god to bilo", napisao je Čima Moneke.

Bivši košarkaš Monaka i Baskonije je sezonu u elitnom takmičenju okončao sa prosjekom od 13,9 poena i 6,5 skokova, te je statistički gledano bio najkorisniji igrač Crvene zvezde sa prosječnim indeksom 18,5. Ipak, na meču protiv Barselone bio je daleko od svog učinka u ovoj sezoni - šutirao je 5/8 sa linije za slobodna bacanja, 0/3 za dva i 0/1 za tri poena. Imao je na tom meču sedam skokova, dvije urakdene lopte i jednu asistenciju.

Ekipu Crvene zvezde sada čekaju mečevi protiv Cedevita Olimpije u četvrtfinalu ABA lige i mečevi protiv Zlatibora u četvrtfinalu domaćeg prvenstva. Prije toga će košarkaši crveno-bijelih imati kratku pauzu, koja im mora poslužiti za oporavak nakon izuzetno napornog dijela sezone.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

