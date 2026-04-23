Bivši košarkaš Crvene zvezde ide na koledž

Još jedan talentovani srpski košarkaš ide na koledž, ovog puta bivši igrač Crvene zvezde Stefan Marjanović.

Izvor: MN PRESS

Nastavlja se trend odlaska srpskih košarkaša na koledž - u narednom periodu će u NCAA igrati i talentovani Stefan Marjanović, doskorašnji igrač Crvene zvezde. Od naredne sezone, odnosno jeseni 2026. godine, Marjanović će nositi dres Monmaut Hoksa i u američkoj košarci nastaviti da stiče iskustvo.

Talentovani bek je je ponikao u Vojvodini, ali je bio dio sistema Crvene zvezde prije nego što je odlučio da košarkašku karijeru nastavi u SAD, gdje je pohađao srednju školu. Prošao je program Sanrajz Kristijan Hups, a sada donio odluku da usavršavanje nastavi na koledž - što je u ovom trenutku najisplativija opcija za mlade i talentovane igrače širom svijeta.

Marjanović je bio dio tima Crvene zvezde na Kupu Radivoja Koraća 2024. godine, ali nije uspio sebi da obezbijedi veliku ulogu u timu. Takođe, prethodnih godina igrao je za mlađe kategorije Srbije i učestvovao na evropskim prvenstvima u različitim kategorijama. Stefana Marjanovića treba imati u vidu i za naredne izazove reprezentacije Srbije, jer selektor Dušan Alimpijević ističe ima dugačak spisak kandidata koji trenutno igraju u Americi.

Nedavno je saopšteno da Crvenu zvezdu napušta Lazar Stojković, talentovani centar koji je tokom tekuće sezone trenirao sa prvim timom crveno-bijelih. Stojković će igrati za legendarnog Rika Pitina na Univerzitetu Sent Džons, gdje bi trebalo da završi i bivši igrač Partizana Đorđije Jovanović.

