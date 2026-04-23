logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši košarkaš Crvene zvezde ide na koledž

Autor Dragan Šutvić
0

Još jedan talentovani srpski košarkaš ide na koledž, ovog puta bivši igrač Crvene zvezde Stefan Marjanović.

Nastavlja se trend odlaska srpskih košarkaša na koledž - u narednom periodu će u NCAA igrati i talentovani Stefan Marjanović, doskorašnji igrač Crvene zvezde. Od naredne sezone, odnosno jeseni 2026. godine, Marjanović će nositi dres Monmaut Hoksa i u američkoj košarci nastaviti da stiče iskustvo.

Talentovani bek je je ponikao u Vojvodini, ali je bio dio sistema Crvene zvezde prije nego što je odlučio da košarkašku karijeru nastavi u SAD, gdje je pohađao srednju školu. Prošao je program Sanrajz Kristijan Hups, a sada donio odluku da usavršavanje nastavi na koledž - što je u ovom trenutku najisplativija opcija za mlade i talentovane igrače širom svijeta.

Marjanović je bio dio tima Crvene zvezde na Kupu Radivoja Koraća 2024. godine, ali nije uspio sebi da obezbijedi veliku ulogu u timu. Takođe, prethodnih godina igrao je za mlađe kategorije Srbije i učestvovao na evropskim prvenstvima u različitim kategorijama. Stefana Marjanovića treba imati u vidu i za naredne izazove reprezentacije Srbije, jer selektor Dušan Alimpijević ističe ima dugačak spisak kandidata koji trenutno igraju u Americi.

Nedavno je saopšteno da Crvenu zvezdu napušta Lazar Stojković, talentovani centar koji je tokom tekuće sezone trenirao sa prvim timom crveno-bijelih. Stojković će igrati za legendarnog Rika Pitina na Univerzitetu Sent Džons, gdje bi trebalo da završi i bivši igrač Partizana Đorđije Jovanović. 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC