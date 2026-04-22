logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji u Evroligi, a ide na koledž: Nude mu 4.000.000 dolara

Najbolji u Evroligi, a ide na koledž: Nude mu 4.000.000 dolara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Žan Montero je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača Evrolige, a sada bi mogao da se preseli u Ameriku. I to ne u NBA nego u NCAA.

Žan Montero odlazi iz Evrolige u NCAA Izvor: MN PRESS

Nakon vesti da će napustiiti Evroligu i nakon sjajne sezone se preseliti na koledž Žan Montero je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača elitnog evropskog takmičara. Omaleni plej iz Dominikanske Republike je ove sezone u dresu Valensije zaslužio da bude "Zvijezda u usponu" Evrolige.

On je prošle sezone dobio nagradu za "Zvijezdu u usponu" Evrokupa, pa je tako sa 22 godine postao jedini igrač koji je u karijeri dobio nagradu za najboljeg mladog igrača i Evrolige i Evrokupa.

Valensija je sa njim kao prvi plejmejkerom završila regularni dio sezone kao druga na tabeli i sada će imati prednost domaćeg terena u plej-of seriji. Imao je Montero 13,8 poena, 4,6 asistencija i 2,9 skokova prosječno po meču.

U glasanju za ovu nagradu pratili su ga Saliu Nijang iz Virtusa, saigrač iz Valensije Serhio De Larea kao i Momo Faje iz Pariza. Ipak bio je Dominikanac daleko ispred njih.

Navodno je Žan Montero jedna od najvećih meta NCAA ekipa za narednu sezonu, a Amerikanci mu za igranje na koledžu nude - 4.000.000 dolara. Teško da će baš toliki novac dobiti u Evroligi, tako da ćemo vidjeti da li će se nastaviti trend odlaska seniora u redove NCAA ekipa.

Tagovi

Žan Montero košarka Evroliga KK Valensija NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC