Najbolji u Evroligi, a ide na koledž: Nude mu 4.000.000 dolara

Žan Montero je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača Evrolige, a sada bi mogao da se preseli u Ameriku. I to ne u NBA nego u NCAA.

Izvor: MN PRESS

Nakon vesti da će napustiiti Evroligu i nakon sjajne sezone se preseliti na koledž Žan Montero je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača elitnog evropskog takmičara. Omaleni plej iz Dominikanske Republike je ove sezone u dresu Valensije zaslužio da bude "Zvijezda u usponu" Evrolige.

On je prošle sezone dobio nagradu za "Zvijezdu u usponu" Evrokupa, pa je tako sa 22 godine postao jedini igrač koji je u karijeri dobio nagradu za najboljeg mladog igrača i Evrolige i Evrokupa.

Valensija je sa njim kao prvi plejmejkerom završila regularni dio sezone kao druga na tabeli i sada će imati prednost domaćeg terena u plej-of seriji. Imao je Montero 13,8 poena, 4,6 asistencija i 2,9 skokova prosječno po meču.

U glasanju za ovu nagradu pratili su ga Saliu Nijang iz Virtusa, saigrač iz Valensije Serhio De Larea kao i Momo Faje iz Pariza. Ipak bio je Dominikanac daleko ispred njih.

Navodno je Žan Montero jedna od najvećih meta NCAA ekipa za narednu sezonu, a Amerikanci mu za igranje na koledžu nude - 4.000.000 dolara. Teško da će baš toliki novac dobiti u Evroligi, tako da ćemo vidjeti da li će se nastaviti trend odlaska seniora u redove NCAA ekipa.

