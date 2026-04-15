Mika Murinen kod Majkla Melouna? Zove ga koledž na kojem je igrala njegova majka

Bivši košarkaš Partizana Mika Murinen karijeru bi mogao da nastavi kod Majkla Melouna koji je deset godina u NBA sarađivao sa Nikolom Jokićem.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan već mjesecima ne računa na finskog košarkaša Miku Murinena, koji je prvu sezonu na profesionalnom nivou "bacio niz vjetar". Ni saradnja sa Željkom Obradovićem ni igranje u jednom od najboljih evropskih timova nisu mogli da "trgnu" Finca koji je u Beogradu izgledao potpuno nezainteresovano za košarku, iako je ranije u hvalospjevima govorio o Evroligi.

Već dugo se priča da će odlazak na koledž biti naredni korak u karijeri košarkaša koji je eksplodirao tokom Evropskog prvenstva. Sada iz SAD stižu naznake da bi Mika Murinen, za kojeg je inače zaintresovano nekoliko koledža, mogao da bude bombastično pojačanje Sjeverne Karoline. To znači da bi Mika Murinen sarađivao sa Majklom Melounom, iskusnim trenerom koji je godinama vodio Denver Nagetse i koji je imao izuzetan uticaj na razvoj Nikole Jokića.

Mandat Majkla Melouna u Sjevernoj Karolini nije počeo dobro, pošto je Kejleb Vilson nakon prve sezone najavio izlazak na NBA draft, a Dilan Mingo promijenio odluku i odlučio da nakon srednje škole ne igra za Sjevernu Karolinu. Ta dvojica igrača trebalo je da budu oslonac ekipe u narednim sezonama, jer su obojica talenti koji su označeni sa pet zvjezdica u izvještajima skauta.

Sa druge strane, koledž Sjeverna Karolina mora da reaguje na tržištu i pronađe opcije koje su dovoljno dobre da bi se tim unaprijedio. Kao jedno od rješenja pojavio se Mika Murinen, kojeg su skauti ocijenili sa četiri zvezdice, a čije fizičke predispozicije i dalje fasciniraju Amerikance.

Zbog toga ne čudi što je veliki broj NCAA ekipa zainteresovan za finskog košarkaša. U prethodnom periodu bio je na radaru Mičigena, Arkanzasa, Djuka, Indijane, Kentakija i NC Stejta, ali bi Sjeverna Karolina mogla da ga privuče lakše nego ostali timovi. Majka Mike Murinena svojevremeno je igrala na ovom koledžu, prije nego što je započela profesionalnu karijeru i postala reprezentativka Finske. Takođe, Mika Murinen je prve košarkkaške timove napravio u ekipama koje je trenirala njegova majka, što bi Sjevernoj Karolini moglo da posluži u narednom periodu.

Svakako, karijera Mike Murinena u Partizanu je završena i crno-bijelima će najveća benefit od nje biti obeštećenje koje će koledž platiti za Finca. On je krajem septembra 2025. godine stigao u Partizan kao veliko pojačanje za budućnost, ali je u crno-bijelom dresu pokazao premalo.

Odigrao je osam utakmica u ABA ligi, sa prosjekom od 11 i po minuta po meču i ne pretjerano dobrim brojkama - imao je prosjek od 4,1 poena, 2,9 skokova, jedne asistencije i jedne ukradene lopte. Na šest mečeva Evrolige odigrao je ukupno 11 minuta, postigao jedan poen, promašio jedno slobodno bacanje i jedan šut za tri poena.

