Kraj sage Mika Murinen: Poznato koliko će Partizan zaraditi od "finskog čuda od djeteta"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Mika Murinen više neće nositi dres Partizana i sve je izvjesnije da će od njega lijepo zaraditi u Humskoj.

mika murinen se ne vraca u partizan Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan je ljetos doveo finskog reprezentativca Miku Murinena i imao je velike planove sa njim, ali očigledno da je negdje zapelo. Murinen se nije snašao u Partizanu, nije se prilagodio evropskoj košarci, a već duže vremena ga nema ni pri prvom timu, što znači da je "projekat" blizu kraja.

Prema posljednjim informacijama, Mika Murinen će narednu sezonu provesti na koledžu, a trenutno se sprema da učestvuje na poznatom "Najki hup samitu" na kome će probati da impresionira skaute.

Ono što je dobra vijest za Partizan je da će od Mike Murinena zaraditi ozbiljan novac, odnosno crno-bijelima sljeduje blizu 1,5 miliona dolara. Time će se makar na jedan način "opravdati" njegov dolazak u Humsku, koji sa košarkaškog aspekta nije bio uspješan ni za jednu od dve strane.

Prema informacijama "Mozzart Sporta", Mika Murinen bi mogao na neki od najprestižnijih koledža svijeta, tako da se spominju već Mičigen - najnoviji šampion NCAA - kao i još Arkanzasa, Misisipi, Juta i Indijana.

Ove sezone Mika Murinen je u Evroligi odigrao samo šest utakmica i na samo jednoj se upisao. Bilo je to protiv Baskonije kada je postigao jedan poen, dok je nešto bolji bio u ABA ligi. Odigrao je osam utakmica i imao prosjek od 4,1 poena, dok je imao 2,9 skokova.

Podsjetimo, Murinen je bio "košarkaško čudo" na prethodnom Eurobasketu kada je, između ostalog, šokirao i reprezentaciju Srbije sa Finskom.

