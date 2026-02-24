"Željko je znao, Penjaroja možda nije obaviješten": Mika Murinen potvrdio da je napustio Partizan

Mika Murinen je u intervjuu za finske medije potvrdio da odlazi iz Partizana i da je Željko Obradović znao za njegov plan

Mika Murinen i Partizan - gotovo je. Nema više nikakve dileme niti bilo kakvih spekulacija. Direktno je mladi finski igrač potvrdio da napušta Beograd i da bi to bilo to što se tiče njegove epizode u Srbiji. Dao je intervju za domaće medije i potvrdio im da se više neće vraćati u srpsku prestonicu. Sredinom februara se vratio kući kako bi počeo pripreme sa reprezentacijom i kaže da se neće vraćati.

"Upravo ovo mi je trebalo. Htio sam da osjetim profesionalnu košarku, da učim od dobrog trenera, da to uradim u najtežem košarkaškom gradu. Partizan je zaista sjajno mjesto za igranje. Sazrio sam kao igrač tokom ovih šest mjeseci. Nisam dobio ulogu kakvoj sam se nadao, ali sam vidio šta znači biti profesionalac svakog dana. Sada sam spremniji za izazove koji slijede", rekao je Murinen za finski "YLE".

To bi bilo to od njega. U ABA ligi je odigrao osam mečeva i imao prosjek od 4,1 poen, 2,9 skokova i jedne asistenciju po meču, a u Evroligi je na šest utakmica dao ukupno jedan poen i to protiv Baskonije.

"Željko je zahtijevao mnogo"

Tvrdi Murinen da je odlazak Željka Obradovića promijenio situaciju i za njega. Doduše, nije da je pretjerano igrao ni kod trofejnog stručnjaka. Mada, ističe da je se znalo šta je njegov plan.

"Uživao sam u radu sa Željkom. Najbolji je trener kog sam ikada imao. Zahtijevao je mnogo, ali mu je u isto vrijeme stalo do nas. Vrijeme provedeno sa njim je bilo kraće nego što sam se nadao, ali se promjene dešavaju na najvišem nivou košarke. Vidio sam šta je profesionalna košarka i naučio kako bi trebalo da se adaptiram kada se situacija promijeni, čak i kada se to desi usred sezone."

"Obradović je znao za plan, Penjaroja možda nije"

Đoan Penjaroja je u ekskluzivnom intervjuu za MONDO istakao da "Murinen ima sve predispozicije da postane sjajan igrač, ali da taktički ne razumije košarku u ovom momentu i da je glavom u Americi."

"Djelimično se slažem sa izjavom trenera. Mlad sam i želim da se razvijam iz dana u dan. Igrati u Evroligi je bila teška škola za mene, ali to je upravo ono što sam želio u Partizanu. Obradović je znao za moj plan, da ću biti u Partizanu godinu dana i da ću se vratiti u Ameriku. Djeluje mi da Penjaroja možda to obaviješten", zaključio je Murinen i dodao da uživa u reprezentaciji i da jedva čeka da igra u dva meča protiv Belgije.