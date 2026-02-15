Kraj za Partizan i Miku Murinena: Stigao kao svjetsko čudo, odlazi kao najveći promašaj

Finac Mika Murinen napustiće Beograd tokom pauze za nacionalne kupove.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja ne računa na Miku Murinena u Kupu Radivoja Koraća. Očekivano, mladi Finac neće biti među četvoricom stranaca koliko je dozvoljeno u nacionalnom takmičenju, pa će poslije utakmice sa Budućnosti napustiti Beograd, prenosi "Sportklub".

Ovo vjerovatno znači da Murinen više neće zaigrati za crno-bijele, pošto je posljednju priliku dobio još početkom januara kada je odigrao nepuna tri minuta na utakmici protiv Borca iz Čačka. Nije dobio previše šanse ni kod Željka Obradovića, ali je Đoan Penjaroja odlučio da ga preseli na klupu dok ne pokaže da zaslužuje da igra prije mladih srpskih nada.

Nedavno je i finski trener Kristijan Palotije izjavio da misli da Murinen više neće igrati za Partizan, iako Mika ima potpisan trogodišnji ugovor sa Partizanom. Očekuje se njegov povratak u Ameriku i izlazak na NBA draft. Takođe, biće Mika na raspolaganju i selektoru Finske Lasiju Tuoviju tokom reprezentativne pauze.

Penjaroja je nedavno bio jasan o njegovom statusu i nagovijestio ovaj rasplet.

"Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša", rekao je Penjaroja o Murinenu.

