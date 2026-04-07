Mičigen je novi šampion NCAA: Bobi Marjanović slavio sa pobjednicima pred 70.000 navijača

Mičigen je u finalu pobijedio Jukon i došao do titule u NCAA, sve to gledao je i Boban Marjanović koji je bio sa navijačima.

Mičigen je novi šampion NCAA lige. U finalu fajnal-fora u Indijanapolisu je pobijedio Jukon Haskise - 69:63. Meč je odigran pred 70.720 navijača među kojima je bio i srpski košarkaš Boban Marjanović koji je slavio sa navijačima pobjedničkog tima i tokom meča i poslije utakmice.

Zanimljivo je i da je Mičigen pobijedio uprkos užasnom šutu za tri poena (2/15 naspram 9/33). Predvodili su ih Eliod Kodo (19) i Jaksel Lendeborg (13), dok su na drugoj strani najbolji bili Aleks Karaban (17, 3/10 za tri) i Brajlon Malins (11, 3/10 za tri).

Bila je ovo prva titula za Mičigen još od 1989. godine i uspjeli su da pobijede ekipu koja je u polufinalu izbacila Andreja Stojakovića i Ilionis.

"Kada se okupi ovako talentovana grupa, nesebični ljudi i odluče od početka da igraju na ovakav način i da se ne mijenjaju. To se prilično rijetko viđa u sportu. To što ovi momci sada idu i sjeku mrežice za uspomenu je baš posebno", rekao je trener pobjedničkog tima Dasti Mej poslije meča.

Bobi Marjanović napravio šou

Bobi Marjanović slavi pobedu Mičigena u NCAA

Posebnu pažnju na fajnal-foru u Indijanapolisu privukao je Boban Marjanović. Srpski centar našao se među navijačima pobjedničkog tima i sa njima je navijao i tokom meča i poslije utakmice.

U jednom momentu je podigao i tri prsta pred kamerama. On trenutno igra za slovenačku Iliriju i nije bio u sastavu u pobjedama u domaćem šampionatu protiv Zlatoroga i Tajfuna, a vjerovatno će se vratiti na vrijeme za naredni meč u ABA ligi protiv Borca (13. aprila).