Miško odveo još jednog đaka Mege u Ameriku

Centar Mege Abdraman Sibi igraće za Sirakjuz u sezoni 2026/27.

Izvor: R.Z/ATAImages/MN Press

Srpski košarkaški agent Miodrag Miško Ražnatović potvrdio je da centar Mege Abdraman Sibi (19) odlazi na američki koledž Sirakjuz. Košarkaš iz Malija tako će obući dres univerziteta za koji je sa velikim uspjehom igrao Karmelo Entoni i u narandžastom dresu bio NCAA šampion 2003. godine. Tada je ekipu vodio legendarni Džim Bohejm, jedan od najvećih trenera u istoriji košarke, koji je insistirao i na "mečap" zonskoj odbrani 2-3, koja je bila i njegov i Sirakjuzov zaštitni znak decenijama.

Abdraman Sibi igraće za Sirakjuz pod vođstvom trenera Gerija Meknamare, bivšeg igrača Olimpijakosa, koji je preuzeo ekipu ovog proljeća, kao tek deveti trener u istoriji tima univerziteta, osnovanog još 1898. godine. Meknamara je bio Bohejmov igrač i član tima koji je bio šampion 2003. godine pod vođstvom Karmela Entonija. I ne samo to, već je bio i jedan od heroja finalne utakmice i strijelac šest trojki u prvom poluvremenu protiv Kanzasa.

Abdraman Sibi je rođen 2. oktobra 2006. godine u Bamaku u Maliju, visok je 209 centimetara i igra na poziciji centra. Sibi je Megin dres nosio u kadetskom i juniorskom uzrastu i osvojio je tri juniorske ABA lige, dvije juniorske lige Srbije i kadetsku ligu Srbije. U sezoni 2024/25 nastupao je za OKK Beograd u Košarkaškoj ligi Srbije gdje je u prosjeku bilježio 9 poena i 6 skokova. Nakon toga, ponovo je zaigrao za Megu, ali ovoga puta u seniorskom timu.

Ove sezone Sibi je u ABA ligi igrao u prosjeku 13,5 minuta i ubacivao po 3,6 poena uz 3,2 skoka.

Ranije ovog mjeseca, Miško Ražnatović je potvrdio da će i najveći talenat Mege Asim Đulović otići na koledž Batler.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!