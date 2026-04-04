"Partizan je imao nesrećni period": Ražnatović zna šta je crno-bijelima promijenilo sezonu u Evroligi

Autor Goran Arbutina
Košarkaški menadžer Miško Ražnatović govorio je o rezultatima Partizana i Crvene zvezde u Evroligi, ako i o eventualnim promjenama u elitnom takmičenju

Miško Ražnatović Partizan je imao nesrećni period Izvor: Screenshot/Sportklub

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović (59) govorio je o Evroligi, njenom eventualnom spajanju sa NBA ligom, ali i o traci za šampiona elitnog takmičenja. Jasno je da je povreda Karlika Džounsa promenila ritam Partizana, s druge strane Crvena zvezda i dalje ima velike šanse da zablista i obezbijedi što bolji plasman, a baš to je podvukao i Ražnatović.

Evroliga je dobila i nekoliko novih timova, proširila je broj ekipa, samim tim i broj mečeva. "Nove ekipe - Dubai, Hapoel i Valensija, koja se vratila, su unijeli novu krv u Evroligu i poremetili ritam i dominaciju ostalih timova. Ovo je, možda ne najkvalitetnija, ali sigurno najzanimljivija Evroliga dosad", započeo je Mišrko Ražnatović u razgovoru za hrvatski "Sport klub".

Kad su u pitanju budžeti klubova, a posebno konkurentnost partizana i Crvene zvezde košarkaški menadžer je istakao: "Ulaganja su velika, srazmjera interesu i ljubavi za košarkom koja postoji u Srbiji. Mogu da kažem da je Partizan imao nesrećni period kad se povrijedio Karlik Džouns, onda je Željko Obradović napustio tim i to ih je koštalo nekog boljeg rezultata. Sad, kad su se konsolidovali, imaju sjajan tim. Crvena zvezda je takođe odlična, mislim da će jedna pobjeda riješiti da li će biti u top šest ili biti u plej-inu."

Ipak, kad je u pitanju odluka o šampionu Evrolige, novu titulu dodjeljuje iskusnima, istrajnijima. Iako se u prvi mah činilo da ćemo Hapoel vidjeti na tronu, jer je imao munjevit start, potom je Valensija zasela na čelo tabele, a sad stvari stoje malo drugačije pa je Olimpijakos preuzeo trku za vodeće mjesto, baš kao i minule sezone.

"Što se favorita tiče, na prvo mjesto bih stavio dva grčka tima, bez obzira na trenutnu situaciju na tabeli. Vjerovao sam u Monako dok je (Vasilis) Spanulis bio tu, ali mislim da sad ne mogu naprave to. Zato vjerujem da su dva grčka tima i Real Madrid timovi koji imaju iskustvo u takvim utakmicama, vidjećemo da li sam u pravu", rekao je Ražnatović.

Da li će se Evroliga i NBA liga spojiti?

Evroliga je prestižno takmičenje na "starom" kontinentu. Međutim, elita bi uskoro mogla da dobije konkurenciju i to ne tako naivnu. Stiže i Sjedinjenih Američkih Država, spremna da promijeni tradiciju, unese brojne promjene i oformi nove klubove. Nije nužno da će promjena biti, ali utisak je da bi saradnja bila idealna, čak poželjna kad je u pitanju kvalitet - individualni i kolektivni.

"NBA ima velike organizacione prednosti i finansijske. Na čelo Evrolige je došao Ćus Bueno, koji je dugo godina radio za NBA i mogao bi da bude most te dvije organizacije. Takmičenje koje sad postoji, koje je vjerovatno jedno od najzanimljivijih, može da se popne na novi nivo.

Ono što su slabosti bi trebalo da se poboljšaju, to su organizacioni smisao i finansijski. Vjerujem da klubovi ne uspjevaju da ostvare prihod kakav zaslužuju u takvom takmičenju, tu bi pomoć od NBA lige bila važna, ako uzmemo u obzir koliko njihovi klubovi zarađuju i profit koji ostvaruju", zaključio je Miško Ražnatović.

Možda će vas zanimati

