logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miloš Perović ostaje u Laktašima: Provjereni ofanzivac potpisao novi ugovor sa prvoligašem RS

Miloš Perović ostaje u Laktašima: Provjereni ofanzivac potpisao novi ugovor sa prvoligašem RS

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Miloš Perović ostaće bar još godinu dana u Laktašima.

Miloš Perović Izvor: Promo/FK Laktaši

Napadač Miloš Perović (1994.) nosiće dres Laktaša treću sezonu zaredom.

Iskusni ofanzivac, koji je u Laktaše stigao u ljeto 2024. godine, dogovorio je novu jednogodišnju saradnju. Briljirao je u jesenjem dijelu sezone, postigavši osam golova na 13 utakmica, ali je nakon toga upao u golgetersku krizu. Nije uspio da poentira u 2026. godini, pa je tako posljednji ligaški pogodak za Laktaše postigao 25. oktobra, u domaćem remiju sa ekipom BSK-a (1:1).

Perović je rođen u Trebinju, a ranije tokom karijere je nastupao za Borac, gdje je bio i član juniorske ekipe, Proleter iz Teslića, gatačku Mladost, Leotar, Tekstilac, Slobodu iz Mrkonjić Grada i Krupu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miloš Perović FK Laktaši fudbal Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC