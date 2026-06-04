Miloš Perović ostaje u Laktašima: Provjereni ofanzivac potpisao novi ugovor sa prvoligašem RS

Miloš Perović ostaće bar još godinu dana u Laktašima.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Napadač Miloš Perović (1994.) nosiće dres Laktaša treću sezonu zaredom.

Iskusni ofanzivac, koji je u Laktaše stigao u ljeto 2024. godine, dogovorio je novu jednogodišnju saradnju. Briljirao je u jesenjem dijelu sezone, postigavši osam golova na 13 utakmica, ali je nakon toga upao u golgetersku krizu. Nije uspio da poentira u 2026. godini, pa je tako posljednji ligaški pogodak za Laktaše postigao 25. oktobra, u domaćem remiju sa ekipom BSK-a (1:1).

Perović je rođen u Trebinju, a ranije tokom karijere je nastupao za Borac, gdje je bio i član juniorske ekipe, Proleter iz Teslića, gatačku Mladost, Leotar, Tekstilac, Slobodu iz Mrkonjić Grada i Krupu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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