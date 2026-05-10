Pet golova u derbiju prvenstva: BSK odnio bodove iz Laktaša i približio se tituli

Pobjedom u derbiju protiv Laktaša, fudbaleri BSK-a povećali prednost na čelu tabele Prve lige Republike Srpske.

Derbi prvenstva, koji bi lako mogao da bude odlučujući u borbi za šampionsku titulu, pripao je fudbalerima BSK-a, koji su porazili Laktaše u gostima i povećali prednost na čelu tabele.

U izuzetno uzbudljivom meču, na kojem je viđeno pet pogodaka, Banjalučani su slavili 3:2 i tako stekli tri boda prednosti u odnosu na Leotar, koji je ranije danas odigrao 0:0 sa Slavijom u Istočnom Sarajevu.

Laktašani su poveli golom Babića u 11. minutu, ali su "romantičari" preko Pušića i Erića već do poluvremena preokrenuli rezultat. Drugim golom, ovaj put iz penala, Babić je vratio egal domaćinu u 78. minutu, ali su Banjalučani u 83. minutu preko Marjanovića ipak stigli do slavlja.

Do kraja sezone u Prvoj ligi Republike Srpske ostala su još tri kola, a u narednom kolu BSK će ugostiti Drinu.

TABELA LIGE ZA PRVAKA: BSK 53, Leotar 50, Laktaši 49, Kozara 37, Drina 36, Slavija 36.