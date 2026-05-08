Promjena kalendara u Prvoj ligi RS: Kraj sezone tri dana ranije

Iako je prvobitno planirano da se posljednje kolo Lige za opstanak igra 6. juna, sezona će biti okončana 3. juna.
U Fudbalskom savez Republike Srpske odlučeno je da sezona 2025/26. u Prvoj ligi Republike Srpske - Plej-aut bude završena u srijedu, 3. juna 2026. godine, dakle tri dana ranije od prvobitnog termina u kalendaru takmičenja.
Finiš (posljednja tri kola) Lige za opstanak u Prvoj ligi Republike Srpske će, na osnovu ove odluke, biti odigran po ovom rasporedu:
- 27. maj 2026. godine (srijeda), 17.00 časova 5. kolo
- 30/31. maj 2026. godine 17.00 časova 6. kolo
- 3. jun 2026. godine (srijeda) 17.00 časova 7. kolo