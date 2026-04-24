Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Laktaši ili BSK - ko će dočekati plej-of sa prve pozicije?

Dragan Šutvić
Meč odluke igra se u subotu (14.00) u Krupi na Vrbasu.

BSK Laktaši derbi za prvo mjesto Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Predstojeće, 26. kolo Prve lige Republike Srpske daće odgovor na pitanje ko će plej-of i preostalih pet kola dočekati na liderskom mjestu.

Pol-poziciju trenutno drže Laktaši sa 47 bodom, odnosno jednim više od drugoplasiranog Leotara i trećeplasiranog BSK-a. S obzirom na to da su Trebinjci već odigrali svoje svoje mečeve prije podjele lige, samo banjalučki "romantičari" imaju priliku da prestignu izabranike Slobodana Starčevića i završnicu prvenstva dočekaju "šepureći" se na čelu.

A upravo se ova dva tima sastaju u međusobnom duelu! BSK i Laktaši odmjeriće snage prvog dana vikenda u Krupi na Vrbasu, sa početkom u 14.00 časova, odnosno prije svih ostalih subotnjih mečeva (16.30). Igračima Igora Mirkovića potrebna je, naravno, bilo kakva pobjeda bi preuzeli prvo mjesto, dok Laktašima "igra" i bod.

Osim ove, prvog dana vikenda biće odigrano još pet utakmica 26. kola, a parovi su Kozara – Famos, Velež – Zvijezda 09, Romanija – Drina i Slavija – Vlasenica. U nedjelju će se sastati Omarska i Sutjeska.

(mondo.ba, D. Šutvić)



Možda će vas zanimati

