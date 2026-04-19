Pobjeda Laktaša za povratak na prvo mjesto

Marko Babić odlučio komšijski derbi.

Fudbaleri Leotara i BSK-a nakratko su preuzeli lidersku poziciju od Laktaša, ali se tim Slobodana Starčevića ekspresno vratio na prvo mjesto.

U komšijskom derbiju Laktašani su minimalnim rezultatom 1:0 (1:0) savladali Kozaru, a strijelac jedinog gola na meču bio je Marko Babić u 11. minutu.

Laktaši su sada ponovo vodeći u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske sa 47 bodova, jednim više od ekipa iz Trebinja i Banjaluke, s tim da imaju i odigran meč manje.

Ipak, velika borba vodiće se do kraja sezone. Već u narednom kolu igra se veliki derbiju u kojem će BSK ugostiti Laktaše, pa bi ovaj meč mogao da bude presudni u borbi za šampionsku titulu i plasman u premijerligaško društvo. U narednom kolu Leotar će biti slobodan, a po završetku ove runde biće okončan drugi dio sezone, nakon čega nas očekuje plej-of.



