Prvenac Marjanovića za prvo mjesto: BSK u 86. minutu pogodio za pobjedu u Zvorniku!

Banjalučki "romantičari" upisali su trijumf na gostovanju Drini.

Fudbaleri BSK-a trijumfovali su u Zvorniku nad Driom i, bar privremeno, preuzeli prvo mjesto na tabeli Prve lige Republike Srpske.

Ekipi koju kao trener predvodi Igor Mirković bio je dovoljan jedan pogodak za pobjedu, a postigao ga je tek u 86. minutu. Postigao ga je Saša Marjanović, nekadašnji junior i prvotimac banjalučkog Željezničara, kojem je ovo bio prvenac u sezoni.

BSK je tako, sa 46 bodova iz 23 utakmice, preuzeo prvo mjesto, bar dok svoje mečeve ove runde ne odigraju Laktaši i Leotar. Izabranici Slobodana Starčevića će u nedjelju (16.00) biti domaćini Kozari, dok će puleni Velibora Đurića večeras (19.30) na Policama dočekati Omarsku.

Ovo je, inače, pretposljednje kolo prije plej-ofa, u kojem će nastupiti svi timovi koji budu plasirani od prvog do šestog mjesta, a koji će se igrati jednokružno (pet kola).







