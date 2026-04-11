Leotar nastavlja potjeru za vrhom tabele: Novi kiksevi Laktaša i BSK-a

Iako su Laktaši i dalje prvi, prednost se istopila i u nastavku sezone čeka nas izuzetno zanimljiva trka za šampionsku titulu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

Ubjedljivom pobjedom protiv Zvijezde 09 3:0, fudbaleri Leotara sasvim su se približili liderskoj poziciji u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske. Trebinjci su na svojim "Policama" slavili golovima Matije Glogovca, Sergeja Bogdanića i Danila Šipovca, te su došli u situaciju da se ravnopravno bore za šampionsku titulu i povratak u premijerligaško društvo.

Istovremeno su iskoristili nove kikseve Laktaša i BSK-a, pa nas u nastavku sezone očekuje izuzetno zanimljiva borba u vrhu m:tel Prve lige RS.

Iako su i dalje vodeći na tabeli, fudbaleri Laktaša odigrali su samo 1:1 u gostima protiv Slavije iz Istočnog Sarajeva, pa se njihova prednost dodatno istopila. Identičnim rezultatom okončan je meč između BSK-a i Sutjeske, pa Laktašani sada imaju samo bod prednosti u odnosu na Banjalučane i Trebinjce.

Pobjede u ovom kolu zabilježili su Kozara protiv Drine, Famos protiv Veleža i Omarska u duelu sa Romanijom.

M:TEL PRVA LIGA RS - 24. KOLO:

Leotar - Zvijezda 09 3:0

Kozara - Drina 1:0

Velež - Famos 3:1

BSK - Sutjeska 1:1

Slavija - Laktaši 1:1

Omarska - Romanija 4:1



