Leotar nastavlja potjeru za vrhom tabele: Novi kiksevi Laktaša i BSK-a

Iako su Laktaši i dalje prvi, prednost se istopila i u nastavku sezone čeka nas izuzetno zanimljiva trka za šampionsku titulu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.
Ubjedljivom pobjedom protiv Zvijezde 09 3:0, fudbaleri Leotara sasvim su se približili liderskoj poziciji u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske. Trebinjci su na svojim "Policama" slavili golovima Matije Glogovca, Sergeja Bogdanića i Danila Šipovca, te su došli u situaciju da se ravnopravno bore za šampionsku titulu i povratak u premijerligaško društvo.
Istovremeno su iskoristili nove kikseve Laktaša i BSK-a, pa nas u nastavku sezone očekuje izuzetno zanimljiva borba u vrhu m:tel Prve lige RS.
Iako su i dalje vodeći na tabeli, fudbaleri Laktaša odigrali su samo 1:1 u gostima protiv Slavije iz Istočnog Sarajeva, pa se njihova prednost dodatno istopila. Identičnim rezultatom okončan je meč između BSK-a i Sutjeske, pa Laktašani sada imaju samo bod prednosti u odnosu na Banjalučane i Trebinjce.
Pobjede u ovom kolu zabilježili su Kozara protiv Drine, Famos protiv Veleža i Omarska u duelu sa Romanijom.
M:TEL PRVA LIGA RS - 24. KOLO:
- Leotar - Zvijezda 09 3:0
- Kozara - Drina 1:0
- Velež - Famos 3:1
- BSK - Sutjeska 1:1
- Slavija - Laktaši 1:1
- Omarska - Romanija 4:1
