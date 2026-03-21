BSK Laktašima prišao na bod zaostatka, u šampionsku trku uključuje se i Leotar

Zanimljivi rezultati u 21. kolu m:tel Prve lige Republike Srpske.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Vikend u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske počeo je pobjedom BSK-a nad Kozarom, kojom su se banjalučki "romantičari" približili vodećim Laktašima na samo bod zaostatka, s tim da "plavo-bijeli" imaju i meč manje.

Trijumf Banjalučanima rezultatom 2:0 donijeli su golovima u drugom poluvremenu Vukašin Gostimirović i David Gavrić, a nešto kasnije odigran je i najzanimljiviji duel 21. kola u kojem su vodeći Laktaši ugostili Leotar.

Pomalo neočekivano, Trebinjci su u prvom poluvremenu golovima Miloša Aćimovića i Danila Šipovca stekli zavidnu prednost (2:0), koju domaći nisu uspjeli da stignu. Laktašani nisu imali snage ni za počasni gol, pa su fudbaleri Leotara sa gostovanja donijeli kompletan plijen nanijevši Laktašanima tek drugi ovosezonski poraz pred domaćom publikom.

Laktaši su tako, nakon ubjedljivog poraza i eliminacije iz Kupa BiH od bijeljinskog Radnika (0:4), doživjeli još jedan neugodan poraz u svega nekoliko dana.



Identičnim rezultatom 2:0 Vlasenica je savladala Omarsku, Romanija je pred domaćom publikom bila bolja od Slavije 2:1, dok u duelu Famosa i Zvijezde 09 nije bilo golova.

Uprkos porazu, Laktaši su i dalje prvi sa 40 bodova, ali odmah iza sa 39 bodova je BSK. Današnjim trijumfom Leotar je došao do 34. boda, tako da se i prvi šampion BiH polako uključuje u borbi za šampionsku titulu.

M:TEL PRVA LIGA RS - 21. KOLO:

BSK - Kozara 2:0

Famos - Zvijezda 09 0:0

Laktaši - Leotar 0:2

Romanija - Slavija 2:1

Vlasenica - Omarska 2:0



Slobodna: Drina



