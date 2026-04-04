Laktašima dovoljno jedno poluvrijeme protiv Veleža!

Lider Prve lige RS postigao je četiri pogotka u prvom dijelu duela sa Nevesinjcima.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Bez većih problema su igrači Laktaša izašli na kraj sa nevesinjskim Veležom, u meču 23. kola Prve lige Republike Srpske. Ekipa Slobodana Starčevića trijumfovala je pred domaćom publikom rezultatom 4:0, postigavši sva četiri pogotka već do odlaska na odmor.

Goleadu u prvom poluvremenu započeo je Marko Babić, upisavši već u sedmom minutu svoj deveti gol u tekućoj prvoligaškoj sezoni. Na listi strijelaca mu se samo četiri minuta kasnije pridružio Mihajlo Ševa, dok je ostatak prvog dijela protekao u znaku Srđana Bašića.

Bivši ofanzivac Tekstilca, Zvijezde 09 i dubičkog Borca pogađao je gostujuću mrežu u 21. i 36. minutu. Postigavši svoje prve pogotkeu proljećnoj posezoni, stigao je tako do dvocifrenog broja "recki".

Današnjom pobjedom, 13. u sezoni, Laktaši su drugoplasiranim BSK-u odmakli na četiri koraka, s tim da imaju i dva meča više od "romantičara", koji će sutra (nedjelja) gostovati paljanskoj Romaniji.







Tablice omogućuje Sofascore

