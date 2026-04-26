Poznati svi učesnici i raspored plej-ofa Prve lige RS!

U drugom kolu plej-ofa gledaćemo derbi Laktaša i BSK-a.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Šampiona Republike Srpske odlučiće posljednjih pet kola, a očekuje nas izuzetno uzbudljiv plej-of Prve Lige RS pošto su tri prvoplasirane ekipe u samo dva boda.

Laktaši su remijem sa BSK-om zadržali lidersku poziciju sa 48 bofova, odnosno bod više od Banjalučana, te dva boda više od trebinjskog Leotara.

Osim ove tri ekipe plej-of će igrati još Kozara, Drina i Slavija, ekipe koje su završile na četvrtom, petom i šestom mjestu na tabeli.

U plej-ofu će šest ekipa igrati po jedan međusobni duel, a poznat je i raspored utakmica.

U prvom kolu Laktaši će dočekati Drinu, BSK će ugostiti Slaviju, a Leotar će na Policama igrati protiv Kozare.

Veliki derbi Laktaša i BSK-a gledaćemo u drugom kolu u kojem će još Drina igrati kod kuće protiv Kozare, te Slavija protiv Leotara.

Treće kolo donosi duele BSK – Drina, Leotar – Laktaši i Kozara – Slavija.

BSK i Leotar igraće derbi četvrtog kola plej-ofa, Laktaši će dočekati Kozaru, a Drina će u Zvorniku igrati protiv Slavije.

U posljednjem kolu Leotar će dočekati Drinu, BSK ide u goste Kozari, a Slavija će ugostiti Laktaše.