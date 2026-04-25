Laktaši sačuvali vrh pred plej-of: Drama u trci za šampiona Srpske - tri ekipe u dva boda!

BSK i Laktaši remijem bez golova dodatno zakomplikovali borbu za prvaka Srpske u kojoj su tri ekipe sada gotovo poravnate.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Šampion Republike Srpske biće odlučen u plej-ofu Prve Lige RS.

"Pol-poziciju" drže Laktaši koji su prvo mjesto sačuvali današnjim remijem bez golova na gostovanju BSK-u, mada su ujedno i propustili priliku da se pred plej-of odvoje od svojih pratioca na četiri boda.

Remi Laktaša i BSK-a dodatno je "začinio" borbu za prvaka Srpske, sada su ove dvije ekipe i Leotar u samo dva boda pred završnicu prvenstva.

Laktaši imaju 47, BSK ima bod manje, a zahuktali Leotar nakon pet vezanih pobjeda je na 46 bodova.

U plej-ofu Prve lige igraće šest ekipa, a svaka ekipa igraće po jednom sa preostalih pet protivnika.

Preostala tri učesnika plej-ofa biće poznata nakon što bude kompletirano 24. kolo, odnosno poslije duela omarkse i Sutjeske koja je na programu sutra od 16.30 časova.