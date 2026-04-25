logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laktaši sačuvali vrh pred plej-of: Drama u trci za šampiona Srpske - tri ekipe u dva boda!

Autor Goran Arbutina
0

BSK i Laktaši remijem bez golova dodatno zakomplikovali borbu za prvaka Srpske u kojoj su tri ekipe sada gotovo poravnate.

FK Laktaši, fudbaleri Laktaša Izvor: Promo/FK Laktaši

Šampion Republike Srpske biće odlučen u plej-ofu Prve Lige RS.

"Pol-poziciju" drže Laktaši koji su prvo mjesto sačuvali današnjim remijem bez golova na gostovanju BSK-u, mada su ujedno i propustili priliku da se pred plej-of odvoje od svojih pratioca na četiri boda.

Remi Laktaša i BSK-a dodatno je "začinio" borbu za prvaka Srpske, sada su ove dvije ekipe i Leotar u samo dva boda pred završnicu prvenstva.

Laktaši imaju 47, BSK ima bod manje, a zahuktali Leotar nakon pet vezanih pobjeda je na 46 bodova.

U plej-ofu Prve lige igraće šest ekipa, a svaka ekipa igraće po jednom sa preostalih pet protivnika.

Preostala tri učesnika plej-ofa biće poznata nakon što bude kompletirano 24. kolo, odnosno poslije duela omarkse i Sutjeske koja je na programu sutra od 16.30 časova.

Tagovi

FK Laktaši FK BSK Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

