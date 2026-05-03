Teška povreda prvotimca Laktaša: Zbog starta nad Jahićem na teren ušla i Hitna pomoć

Dragan Šutvić
Andrej Jahić teško se povrijedio u današnjem duelu sa Drinom.

Laktaši Drina povreda Andreja Jahića Izvor: MONDO

Fudbaleri Laktaša pokušavaju da se preko duela sa Drinom, u prvom kolu plej-ofa za prvaka Republike Srpske, vrate na lidersku poziciju. U kasnoj fazi drugog poluvremena, rezultat je 0:0, međutim utakmicu je obilježila teška povreda prvotimca domaćeg sastava Andreja Jahića.

Desni bek Laktaša bio je u duelu sa igračem Drine Kirom Mitkovim, koji je tom prilikom oštro startovao na nekadašnjeg omladinca Dinama i člana B tima Sarajeva. Nagazio je fudbaler iz Sjeverne Makedonije Jahića, a u prvi mah izgledalo je da se radi o lomu zgloba.

Ubrzo je na teren ušla i Hitna pomoć, koja je odvezla igrača rođenog 2006. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

(mondo.ba, D. Šutvić)



