Teška povreda prvotimca Laktaša: Zbog starta nad Jahićem na teren ušla i Hitna pomoć

Andrej Jahić teško se povrijedio u današnjem duelu sa Drinom.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Laktaša pokušavaju da se preko duela sa Drinom, u prvom kolu plej-ofa za prvaka Republike Srpske, vrate na lidersku poziciju. U kasnoj fazi drugog poluvremena, rezultat je 0:0, međutim utakmicu je obilježila teška povreda prvotimca domaćeg sastava Andreja Jahića.

Desni bek Laktaša bio je u duelu sa igračem Drine Kirom Mitkovim, koji je tom prilikom oštro startovao na nekadašnjeg omladinca Dinama i člana B tima Sarajeva. Nagazio je fudbaler iz Sjeverne Makedonije Jahića, a u prvi mah izgledalo je da se radi o lomu zgloba.

Ubrzo je na teren ušla i Hitna pomoć, koja je odvezla igrača rođenog 2006. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: MONDO

(mondo.ba, D. Šutvić)







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!