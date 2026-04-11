Bizarnije nije moglo: MVP kandidat Evrolige ide na koledž zbog miliona?

Košarkaš Valensije Žan Montero karijeru bi mogao da nastavi na koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog ogromnog ugovora koji ima na stolu.

Izvor: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia

Košarkaš Valensije Žan Montero jedan je od najboljih u španskom timu. Valensija je u vrhu tabele Evrolige, vodi je momak iz Dominikanske Republike koji ima 22 godine, ali tu nije kraj. Montero bi naredne sezone mogao da se nađe u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne u NBA ligi ili Dži ligi, već na koledž košarci, u popularnoj NCAA.

Kako javlja grčki novinar Sotiris Vetakis za Dominikanca je zainteresovano čak nekoliko klubova. Možda košarkaš Valensije nema namjeru da uči, zbog čega je koledž djelimično predviđen, ali za razliku od Evrope mogao bi da "zgrne milione". S obzirom na to da Montero ima 22 godine, ostaje još samo jedna godina "lufta" da ode na koledž, ali bi mogao jako dobro da je naplati.

Postoje timovi koji Dominikancu nude čak četiri miliona dolara godišnje. Naravno, košarkaš Valensije, ma koliko blistav bio, taj novac bi mogao samo da sanja u Evropi. Ipak, igra koju je pokazao u tekućoj sezoni i ujedno debitantskoj u Evroligi je fantastična - ubacuje 13,8 poena, 2,9 skokova, 4,6 podijeljenih lopti i jednu ukradenu loptu po utakmici. Na terenu provodi 21,9 minuta, a na 31 utakmici je šutirao 41 posto iz igre, odnosno 32 za tri poena i 50 za dva poena. Zbog toga postoji indicija da bi Valensija željela da ga zadrži i poslije sezone 2026/27, kad mu ističe ugovor sa klubom iz Španije.

Zbog statistike koju bilježi u dresu Valensije, Montero je kandidat za MVP titulu elitnog takmičenja.

Zbog činjenice da ima priliku da zaigra u koledž košarci Montero je ismijan na društvenim mrežama. S obzirom na to da je srednju školu završio u Sjedinjenim Američkim Državama, imao je priliku da karijeru nastavi na fakultetu. Ipak, Montero se odlučio da krene put Španije, pa je obukao dres Gran Kanarije, potom je bio igrač Real Betisa, a onda i Andore, dok nije zablistao u Valensiji.

Šta koledž košarka nudi, što Evropa ne može?

Koledž košarka je postala možda i najveća prijetnja evropskoj košarci. Zašto? Uslove koje nude fakulteti daleko su povoljniji od svega što nude evropski klubovi. Osim ogromnih finansijskih ugovora, mladi košarkaši imaju priliku da steknu obrazovanje i diplomu i obezbijede budućnost, čak i ako ne žele profesionalno da se bave košarkom u nastavku karijere.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!