Rođena u Americi, a igra za Srbiju: Sad je pokorila koledž košarku, evo ko je Anđela Dugalić

Srpska reprezentativka postala je šampionka NCAA, a baš Srbija ima tu čast da je Anđela Dugalić predstavlja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mlada košarkašica Anđela Dugalić (24) rođena je u Čikagu, u saveznoj državi Ilinois, ali je odmalena čuvala snažnu vezu sa Srbijom. Iako je rijetko putovala u zemlju svojih roditelja, kroz gledanje srpskih filmova i serija naučila je da razumije i govori jezik, što joj je kasnije mnogo pomoglo u košarkaškoj karijeri. Sad je postala šampionka NCAA i dodatno je privukla pažnju na sebe, rezultate, pa samim tim i na žensku reprezentaciju Srbije.

UCLA je bila ubjedljiva protiv Južne Karoline, slavivši rezultatom 79:51, čime je na dominantan način stigla do trofeja. Dugalić je tokom cijele sezone bila važan dio rotacije, a u utakmici za titulu provela je na parketu 29 minuta. U tom periodu upisala je devet poena, uz pet skokova i četiri asistencije, dajući značajan doprinos velikoj pobjedi.

Iako je Anđela mogla da se posveti fudbalu, odlučila je da svoj profesionalni put gradi u košarci, a sa samo 17 godina prvi put je obukla dres nacionalnog tima. Prije šest godina debitovala je za Srbiju, pa se danas može smatrati čak i jednom od iskusnijih u timu Miloša Pavlovića.

Anđela trenutno studira i igra za UCLA, sa kojim je slavila u "Martovskom ludilu". Mladok košarkašici reprezentativna karijera već je obogaćena medaljom sa Evropskog prvenstva 2021. godine, kada su srpske košarkašice savladale Francusku u finalu rezultatom 63:54 i postale šampionke. Put do nacionalnog tima bio je nesvakidašnji, a ključnu ulogu u tome imala je bivša reprezentativka Srbije Danijel Pejdž, koja je Anđelu povezala sa selektorkom i pomogla da postane dio tima.

Kako je Anđela Dugalić postala reprezentativka Srbije?

"Nisam znala da je to velika stvar. Izvinjavam se Marina ako budete gledali ovo", započela je Anđela u emisiji Aleksandra Stojanovića "Alesto". "Danijel Pejdž koja je bivša igračica Srbije, koja je sada u stručnom štabu, ona je poslije igranja za Srbiju postala pomoćni trener na jednom od koledža, a ja sam tada igrala u srednjoj školi. Vidjela me je na jednom turniru i pitala me 'vidim, prezime ti je Dugalić, ne znam da li mi je to srpsko, jer sam i ja igrala za Srbiju'."

"Tad mi je rekla da može da me poveže sa reprezentacijom, bio je tu još jedan čovjek Miloš, on mi je pomogao takođe. Nedavno sam vratila stare poruke kad sam se dopisivala sa Marinom, sjećam se naših prvih poruka, ona nije znala toliko dobro engleski, a ja nisam razumjela njen srpski, pobrkale smo sve. Tad nisam imala srpski pasoš, to smo morali prvo da sredimo. Ali važno je da je ona vidjela nešto u meni, vidjela me je kao nasljednicu prethodne generacije", ispričala je Anđela.

"Marina me je zvala da igram neki turnir"

Dolazak u reprezentaciju za Anđelu je bio potpuno novo iskustvo, a odrastanje u SAD nije joj u potpunosti približilo značaj velikih međunarodnih takmičenja. "Kad sam došla u reprezentaciju imala sam 17 godina, bilo je to 2019. i odmah sam došla u seniorski tim. Kao da sam pala s Marsa, pravila sam se da znam pravila, ali nisam znala... Nisam znala šta je evropsko, svjetsko takmičenje, znala sam samo šta su Olimpijske igre."

"Marina me je pozvala i bile smo na Zlatiboru, tad mi je rekla da se predstavim rekla sam 'zdravo, ja sam Anđela iz Čikaga', svi su se smijali, naravno. A, onda me je neka od starijih igračica pitala zašto sam tu i ja sam rekla da me je Marina zvala da igram neki turnir... A, taj turnir je Evropsko prvenstvo. Onda su se one našalile sa mnom i rekle 'pa, ti si već u 12, čestitamo'. Odmah su me prihvatile saigračice, a Marina me je zbog toga i zvala, da bih od starijih djevojaka upijala znanje, koje sada mogu da primjenim", dodala je Anđela.

"Kad sam stigla u tim imala sam 17 godina"

Debi u nacionalnom dresu bio je trenutak koji će dugo pamtiti, a Marina Maljković je bila podrška koja joj je mnogo značila. "Ovdje je potpuno novi život za mene, u Srbiji sam gdje nisam toliko često, znam ovaj jezik, ali ne dovoljno dobro. Kad sam stigla u tim imala sam 17 godina, a sve moje saigračice po 30, ali iz godine u godinu sam se trudila da popravljam svoj učinak."

"Sjećam se jedne od mojih prvih utakmica, čini mi se protiv Bosne i Marina me je pustila da uđem i tad mi je rekla 'ne tražim od tebe da daješ koševe, ali želim da trčiš i ideš na svaki skok'. To je bio moj cilj i uradila sam to, a postigla sam i nekoliko koševa. Poslije toga sam imala povredu i promijenila sam stil igre i način razmišljanja, kako igram i kako razmišljam i i dalje učim", zaključila je Anđela.

Šta čeka Srbiju?

Očekivanja su da će Anđela Dugalić biti dio reprezentacije Srbije i na predstojećem Evropskom takmičenju, ali ostaje da Lavice izbore plasman na kontinentalnu smotru. Da bi se to desilo moraće da budu uspješne i u drugoj fazi kvalifikacija, baš kao i u prvoj. Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. obezbijediće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest novoformiranih grupa.

Sve grupe:

I grupa: Turska, Crna Gora, Poljska Izrael

J grupa: Španija, Češka, Hrvatska, Bugarska

K grupa: Italija, Slovenija, Letonija, Austrija

L grupa: SRBIJA, Grčka, Slovačka, Holandija

M grupa: Francuska, Velika Britanija, Ukrajina, Luksemburg

N grupa: Njemačka, Mađarska, Portugalija, Danska

Pogledajte 55:04 Priča za medalju: Andrea Lekić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

