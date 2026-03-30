Zbog ovakve trojke se i zove "Martovsko ludilo" (VIDEO)

Pogledajte samo kako je Jukon uspio da nevjerovatnim preokretom i trojkom u posljednjim momentima ode na F4 NCAA.

Nakon što je na F4 NCAA prošao Andrej Stojaković sa svojim Ilinoisom i gomilom Balkanaca u timu gledali smo jednu od najuzbudljivjih utakmica ikada na "Martovskom ludilu".

Jukon je uspio da pobijedi Djuk 73:72 nakon što je gubio 15 razlike na poluvremenu i to nevjerovatnom trojkom Brejona Malinsa u posljednjoj sekundi. Pogledajte ovaj nevjerovatan pogodak za pobjedu:

BRAYLON MULLINS ARE YOU KIDDING



UCONN COMES BACK FROM 19 TO ADVANCE TO THE FINAL FOURpic.twitter.com/GLdrvxt4wW — Bleacher Report (@BleacherReport)March 29, 2026

Koliko je ova pobjeda bila nevjerovatna govori i to što je Djuk u meč ušao sa prvog mjesta u regularnom dijelu sezone. Prvoplasirani timovi su do sada 134 puta imali prednost od 15 i više poena i nijednom nisu izgubili. Do sada.

Braća Buzer tragičari

Igrali su možda poslednji put zajedno braća Kameron i Kejden Buzer na ovom meču. Kameron je imao 27 poena, 8 skokova i 4 asistencije, a Kejden je imao 15 poena, 6 asistencija i 5 skokova. Sada će vjerovatno na draft, a upravo je Kejden Buzer poslao pogrešan pas poslije koga je Malins upisao odlučujuću trojku.

Zapravo je na 10 sekundi do kraja bilo 72:69 za Djuk, ali je onda Jukon pogodio slobodno bacanje. Samo je trebalo da izdribla loptu do kraja tim koji vodi, ali je Jukon odlučio da ne faulira nego da proba da uzme loptu. Presekli su Buzerov pas i kada je Malins pogodio trojku na satu je ostalo 0,3 sekunde, premalo za bilo šta.

INSANE ANGLE OF MULLINS' GAMER



THIS IS MARCH.pic.twitter.com/VID6eQ1qel — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS)March 29, 2026

Kod Jukona Taris Rid je imao 29 poena, 9 skokova i 3 asistencije, dok je Silas Demari imao 11 poena i 5 skokova. Heroj pobjede Brajlon Malins je imao 10 poena.

