Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Startni plej evroligaša ide na koledž: Da li je ovo znak da je sa evropskom košarkom gotovo?

Startni plej evroligaša ide na koledž: Da li je ovo znak da je sa evropskom košarkom gotovo?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kvin Elis poslije sezone u kojoj je prvi plejmejker u Evroligi napušta Olimpiju i ide na koledž. Zaista bi morala Evropa da se zamisli o tome kakva joj je onda budućnost.

Kvin Elis Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nevjerovatne stvari se dešavaju u evropskoj košarci, dokazani profesionalci redovno idu u NCAA, ali sada će izgleda da se napravi presedan. Britanski plejmejker Kvin Elis će nakon sezone i po koju je odigrao u Evroligi za Olimpiju Milano otići na koledž. 

Kako javlja "Sportando", Elis je već obavijestio klub iz Italije da neće produžiti ugovor i samo je pitanje na koji će koledž otići. Plej rođen u Šefildu 2003. godine napravio je karijeru u Italiji gdje je prvo igrao za Orlandinu, pa za Trento, a poslije je stugao u Olimpiju. Ne samo da se izborio za minute pored Nika Meniona i Dijega Flakadorija nego je nakon što je Lorenco Braun ostao bez mjesta u timu postao prvi plej tima. 

Navodno se Lujvil, Djuk, Kentaki i Teksas Teh interesuju za njega, a on će biti samo još jedan u nizu evropskih igrača koji su se opredijelili za NCAA kada je i zvanično postalo dozvoljeno plaćanje igrača na koledžu. Ako poslije mladih talenata Evropa ne može da parira koledžu ni kada su u pitanju evroligaški starteri, postavlja se pitanja šta će se desiti sa evropskom košarkom? O tome je pričao nedavno Janis Sferopulos u Evropskom parlamentu, ali nažalost to nije odjeknulo. 

Kako mi pamtimo Kvina Elisa? 

Veliki broj igrača iz ABA lige otišao je u NCAA, a sada i stabilni evroligaši idu na koledže. Kvin Elis je ove sezone prosječno davao 8,4 poena uz 4,2 asistencije i 2,7 skokova po meču u Evroligi. Ove sezone je Elis Partizanu u Milanu dao 11 poena uz pet skokova i četiri asistencije, a u Beogradu je bio skroman sa dva poena. Crvenoj zvezdi je u Milanu dao osam poena uz četiri skoka, a u Beogradu je takođe bio miran sa dva poena i dvije asistencije.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

