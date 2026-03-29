Startni plej evroligaša ide na koledž: Da li je ovo znak da je sa evropskom košarkom gotovo?

Kvin Elis poslije sezone u kojoj je prvi plejmejker u Evroligi napušta Olimpiju i ide na koledž. Zaista bi morala Evropa da se zamisli o tome kakva joj je onda budućnost.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nevjerovatne stvari se dešavaju u evropskoj košarci, dokazani profesionalci redovno idu u NCAA, ali sada će izgleda da se napravi presedan. Britanski plejmejker Kvin Elis će nakon sezone i po koju je odigrao u Evroligi za Olimpiju Milano otići na koledž.

Kako javlja "Sportando", Elis je već obavijestio klub iz Italije da neće produžiti ugovor i samo je pitanje na koji će koledž otići. Plej rođen u Šefildu 2003. godine napravio je karijeru u Italiji gdje je prvo igrao za Orlandinu, pa za Trento, a poslije je stugao u Olimpiju. Ne samo da se izborio za minute pored Nika Meniona i Dijega Flakadorija nego je nakon što je Lorenco Braun ostao bez mjesta u timu postao prvi plej tima.

Navodno se Lujvil, Djuk, Kentaki i Teksas Teh interesuju za njega, a on će biti samo još jedan u nizu evropskih igrača koji su se opredijelili za NCAA kada je i zvanično postalo dozvoljeno plaćanje igrača na koledžu. Ako poslije mladih talenata Evropa ne može da parira koledžu ni kada su u pitanju evroligaški starteri, postavlja se pitanja šta će se desiti sa evropskom košarkom? O tome je pričao nedavno Janis Sferopulos u Evropskom parlamentu, ali nažalost to nije odjeknulo.

Kako mi pamtimo Kvina Elisa?

Veliki broj igrača iz ABA lige otišao je u NCAA, a sada i stabilni evroligaši idu na koledže. Kvin Elis je ove sezone prosječno davao 8,4 poena uz 4,2 asistencije i 2,7 skokova po meču u Evroligi. Ove sezone je Elis Partizanu u Milanu dao 11 poena uz pet skokova i četiri asistencije, a u Beogradu je bio skroman sa dva poena. Crvenoj zvezdi je u Milanu dao osam poena uz četiri skoka, a u Beogradu je takođe bio miran sa dva poena i dvije asistencije.