Srpska košarkašica pokorila Ameriku: Anđela Dugalić osvojila NCAA titulu

Srpska reprezentativka Anđela Dugalić ispisala je istoriju koldž košarke, donela je prvu titiulu svom klubu.

Košarkašice UCLA ispisale su istoriju osvajanjem prve NCAA titule u klupskoj istoriji, a dio tog velikog uspjeha bila je i srpska reprezentativka Anđela Dugalić (24). Na taj način, ona je postala prva igračica iz Srbije koja je stigla do šampionskog pehara u američkoj koledž ligi.

I možda se veći spektakl očekivao od Mihaila Petrovića, Andreja Stojakovića, Davida Mirkovića i braće Ivišić koji nose dres Ilionisa, ali je zapravo Anđela čitav trenutak preuzela na sebe. U finalnom meču "Martovskog ludila", UCLA je bila ubjedljiva protiv Južne Karoline, slavivši rezultatom 79:51, čime je na dominantan način stigla do trofeja.

Dugalić je tokom cijele sezone bila važan dio rotacije, a u utakmici za titulu provela je na parketu 29 minuta. U tom periodu upisala je devet poena, uz pet skokova i četiri asistencije, dajući značajan doprinos velikoj pobjedi.

Na završnom turniru bilježila je prosječno 8,8 poena i 7,7 skokova po utakmici, čime je dodatno potvrdila svoju ulogu u istorijskom uspjehu ekipe.

Kapiten Srbije čestitao Anđeli

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović čestitao je mladoj reprezentativki Anđeli Dugalić na osvojenom trofeju. Košarkaš Klipersa se oglasio na instagramu gdje je napisao: "Bravo, Anđela. Čestitam šampionkama".

Ko je Anđela Dugalić?

Anđela Dugalić rođena je u Čikagu, u američkoj saveznoj državi Ilinois, ali je od najranijeg djetinjstva održavala snažnu vezu sa Srbijom. Iako nije često dolazila u zemlju svojih roditelja, kroz filmove i serije na srpskom jeziku uspjela je da ga savlada i aktivno koristi. Zanimljivo je da je u mlađim danima bila bliska i fudbalu, ali je na kraju odlučila da se posveti košarci i upravo u tom sportu gradi moćnu karijeru. Veoma rano je skrenula pažnju na sebe, pa je već sa 17 godina dobila priliku da zaigra za reprezentaciju Srbije.

Debi u nacionalnom timu upisala je prije šest godina, čime je započela međunarodno poglavlje u dresu Srbije. Na poziv Marine Maljković, a zahvaljujući Danijem Pejdž, Anđela je primijećena u Sjedinjenim Američkim Dravama. Već je uspjela da se okiti medaljom, bilo je to na Evropskom prvenstvu 2021, pa se može reći da će u godinama koje dolaze biti jedna od najvažnijih igračica Srbije.

A, kako je doživjela dolazak u reprezentaciju, jednom prilikom je opisala: "Nisam znala da je to velika stvar, izvinjavam se Marina ako bude gledala ovo", započela je Anđela u emisiji Aleksandra Stojanovića "Alesto". "Danijel Pejdž koja je bivša igračica Srbije, koja je sada u stručnom štabu, ona je poslije igranja za Srbiju postala pomoćni trener na jednom od koledža, a ja sam tada igrala u srednjoj školi. Vidjela me je na jednom turniru i pitala me 'vidim, prezime ti je Dugalić, ne znam da li mi je to srpsko, jer sam i ja igrala za Srbiju'."

"Tad mi je rekla da može da me poveže sa reprezentacijom, bio je tu još jedan čovjek Miloš, on mi je pomogao takođe. Nedavno sam vratila stare poruke kad sam se dopisivala sa Marinom, sjećam se naših prvih poruka, ona nije znala toliko dobro engleski, a ja nisam razumjela njen srpski, pobrkale smo sve. Tad nisam imala srpski pasoš, to smo morali prvo da sredimo. Ali važno je da je ona vidjela nešto u meni, vidjela me je kao nasljednicu prethodne generacije", ispričala je Anđela.

