U Evroligi prosjek, u Americi ga plaćaju milione: Otkrivena šokantna plata bivšeg pleja Olimpije

Bojan Jakovljević
Britanski košarkaš Kvin Elis dobio je ponudu koja se ne odbija.

Kvin Elis dobio ponudu koja se ne odbija Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Doskorašnji košarkaš Olimpije iz Milana Kvin Elis odlučio je da odigra jednu sezonu u NCAA gdje će nastupati za Univerzitet Sent Džons. Iako je ovo mnoge šokiralo, sve postaje jasnije kada se uzme u obzir da će plejmejker za jednu sezonu zaraditi više nego većina igrača koji se takmiče na evroligaškom novou.

Prema izvorima Basketnjuza, očekuje se da će Britanac zaraditi približno 4,8 miliona dolara bruto po sezoni. Ako se ova cifra uporedi sa NBA ugovorima, to je otprilike neka srednja vrijednost u tekućoj sezoni. U Evroligi, ova plata bi svrstala Elisa među najplaćenije igrače, a može se reći da njegova uloga u Milanu jeste bila značajna, ali je bilježio prosječne partije.

Kako se navodi, očekuje se da će Olimpija dobiti otkup za Elisa koji je u Milano stigao prošlog ljeta. Zbog svojih godina, Elis će imati pravo da odigra samo jednu godinu u NCAA, što znači da bi se mogao da se vrati u Evropu već u sezoni 2027/28.

Pretpostavlja se se da će Milan zadržati pravo prioriteta da ponovo potpiše ugovor sa Elisom kada se vrati na evropsko tržište. Ove sezone prosječno je bilježio 8,4 poena i 4,4 asistencije po utakmici

Ko su najplaćeniji igraču u Evroligi?

Izvor: Profimedia/IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy

Iako zarade u Evroligi nisu transparentne, srpski plejmejker Vasilije Micić trenutno nosi titulu najplaćenijeg sa 5,6 miliona evra po sezoni. Prati ga Kendrik Nan sa 5,3, dok je na trećoj poziciiji se Saša Vezenkov sa 4,1. Hejs-Dejvis zarađuje četiri miliona, slijede Valter Tavares i Majk Džejms sa po tri miliona, Slukas 2,6 miliona i Mirotić i Panter sa po 2,5.

Možda će vas zanimati

