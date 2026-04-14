Zvezda i Partizan hitno pisali Evroligi: Hoće da postanu franšize, kao u NBA ligi

KK Crvena zvezda i KK Partizan poslali prijave Evroligi da bi dobili status franšize i status stalnog učesnika najjačeg takmičenja

Izvor: MN PRESS

Od ovog utorka ozvaničen je početak tranzicije Evrolige od trenutnih višegodišnjih licenci, koje će biti ukinute, ka modelu timova - franšiza, poput NBA sistema. Ekipe koje budu dobile status franšize imaće stalno mjesto u takmičenju "na neodređeno", a Crvena zvezda i Partizan su među prvim timovima koji su stali u red za taj status.

Evroliga je potvrdila da je 10 timova poslalo napismeno prijavu za ulazak u ligu "na neodređeno", a među njima su Crvena zvezda, Partizan, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Bahčešehir, Dubai, Zenit i Napoli.

U Evroligu hoće i Englezi

Grčki portal "Sport 24", koji je izvor ove informacije, objavio je da su interesovanje pokazali i investitori iz Rima i Londona, s tim da je u pitanju londonski tim koji nema veze sa London Lajonsima, koji su prethodnih godina igrali Evrokup i FIBA Ligu šampiona.

Podsjetimo, Crvena zvezda i Partizan igraju ove sezone Evroligu na osnovu trogodišnjih ugovora, koje nezvanično plaćaju 750.000 godišnje.