Košrkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu igraće i naredne dve godine u crveno-belom dresu.

Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Reala u Madridu veoma bitan meč, jer bi pobjeda mogla da ih pogura na šesto mjesto Evrolige. Ta utakmica praktično će odrediti čitavu sezonu crveno-bijelih, samo nekoliko dana nakon što je snažni centar Ebuka Izundu produžio ugovor i obavezao se na još dvije sezone.

Upravo je Izudnu pred meč u Madridu govorio o svojoj odluci da produži saradnju, zatim uticaju koji ima na saigrače i na kraju čitavoj sezoni Zvezde - koja je već potvrdila da će igrati u doigravanju nakon ligaškog dijela sezone.

"Srećan sam. Drago mi je što ću ostati ovdje još dvije godine. I klub je zadovoljan tom odlukom, a i meni je važno što se moja porodica ovdje osjeća lijepo. Radujem se narednoj sezoni i želim da ovu završimo na najbolji mogući način, kako bismo spremno ušli u sljedeću", rekao je Ebuka Izundu u prvom obraćanju nakon potpisa novog ugovora.

"Zvalo nekoliko klubova, izabrao sam Zvezdu": Ebuka Izundu otkrio zašto je produžio ugovor

Ebuka Izundu je "na mala vrata" stigao u Crvenu zvezdu, a tokom svog prvog iskustva u Evroligi pokazao je da može mnogo da pomogne timu. To su primijetili i drugi klubovi, ali je on odlučio da ostane u Beogradu, gdje je već igrao za FMP.

"Zadovoljan sam svojom ulogom u timu. Trudim se da radim ono što se od mene traži, da ostanem pozitivan i spreman kad god me trener pozove. Tu sam da dam svoj doprinos i pomognem ekipi, i to je najvažnije iz utakmice u utakmicu", ispričao je centar Zvezde i otkrio da li je bilo interesovanja za njega: "Jesu, bilo je interesovanja nekoliko dobrih timova, ali za mene je imalo najviše smisla da ostanem ovdje. To je odluka koju sam donio i zadovoljan sam njome."

Od njegovog ostanka u timu zavisio je i ostanak Džareda Batlera, barem je to tako želio da prestavi američki bek koji je jedan od najboljih igrača Zvezde. Da li bi saigrači mogli da se ugledaju na Izundua?

"Nadam se. Vidio sam i reakcije na Instagramu, malo se šale, ali drago im je zbog mene i svega što se dešava. Volio bih da ih to podstakne da ostanu, ali svako će donijeti odluku koja je najbolja za njega i njegovu karijeru. Ovo su važne godine i svi će uraditi ono što smatraju ispravnim", zaključio je Izundu i tako prebacio lopticu u polje Džareda Batlera.

Govorio je snažni centar Crvene zvezde i o meču protiv Real Madrida, koji je veoma važan za tim Saše Obradovića.

"To je posljednja utakmica i mnogo toga će se odlučivati. Biće veoma teško. Real Madrid je izuzetno kvalitetan tim, pun iskusnih i talentovanih igrača. Nije lako igrati tamo. Mi i dalje imamo ciljeve koje želimo da ostvarimo. Idemo tamo fokusirani, da igramo čvrsto i pokušamo da pobijedimo - to je naš cilj i uradićemo sve da ga ostvarimo. Pokušaćemo da im to bude drugi poraz. Jeste, ali moramo da budemo zajedno, da igramo pametno i čvrsto. Moramo da odgovorimo na njihovu fizičku igru, jer su vrlo snažni. Uradićemo sve što možemo da dođemo do pobjede", rekao je Izundu.

Na kraju, Izundu je analizirao cijelu sezonu prije nego što se posvetio okršajima protiv jednog od najboljih centara u evropskoj košarci.

"Zadovoljan sam. Volio bih da smo u boljoj poziciji, ali smo izborili plej-in i imamo priliku da se borimo za plej-of. Smatram da smo u dobroj situaciji. Sezona može da se završi već poslije naredne utakmice, ali i dalje imamo šansu da nastavimo dalje. Ovo mi je prva sezona u Evroligi i zadovoljan sam kako je prošla. Sljedeće godine želimo da od starta obezbijedimo plasman u plej-of", dodao je centar Zvezde i osvrnuo se na duel protiv Tavaresa: "Spreman sam. Već smo ih jednom pobijedili ovdje. Tamo će biti teže, ali spreman sam. On je snažan, visok i vrlo fizički dominantan igrač. Moramo da se borimo s njim tokom cijele utakmice. Zvuči možda jednostavno, ali to je jedini način - da pokušamo da ga usporimo, da mu otežamo igru i uđemo mu u glavu koliko je moguće."



