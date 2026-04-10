Ovo su riječi koje su navijači Zvezde čekali: Jedan od miljenika dao "zeleno svjetlo"

Ebuka Izundu najavio da bi volio da ostane u Crvenoj zvezdi i time je poslao jasan signal klubu.

Nigerijski košarkaš Ebuka Izundu stigao je ljetos u Crvenu zvezdu, ali ne kao zvučno pojačanje, već kao igrač koji bi borbenošću mogao da pomogne u napornom rasporedu. Malo po malo, Izundu je postajao sve važniji igrač Crvene zvezde i navijači ga zbog toga priželjkuju ponovo u rosteru za narednu sezonu.

Kao što je poznato, Izundu je ljetos potpisao ugovor na godinu dana uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, pa se očekuje da uskoro sjedne za pregovarački sto jer se spominje interesovanje drugih klubova poput Efesa.

Ali da postoje dobri signali za Zvezdu - postoje: "Ovdje mi je zaista lijepo. Volio bih da ostanem i stvari idu u tom pravcu. Vidjećemo kako će se razvijati, ali nadam se da će se sve završiti kako treba", poručio je Ebuka Izundu u razgovoru za "Meridijan sport".

U svojoj prvoj sezoni u Evroligi, Izundu je prosječno bilježio 7,9 poena i 4,1 skokova, uz indeks korisnosti 10,2. Na ljeto puni 30 godina, a prije dolaska u Zvezdu igrao je za Betis, Strazbur, FMP, Oldenburg i Galatasaraj.

Uzbuđen je i pred najvažnije utakmice Zvezde ove sezone u Evroligi koje će dati odgovor na pitanje - ide li u plej-of ili makar u plej-in: "Samo treba da zadržimo isti pristup kao protiv Pariza. Oni igraju brzo, žele da trče i postižu lake poene, ali smo odradili sjajan posao u tome da ih usporimo i poremetimo njihov ritam. To je mentalitet koji nam treba i za ovu utakmicu. Vjerujem u ovaj tim. Stvarno smo kvalitetni i možemo protiv svakoga. Neće biti lako, ali imamo sve što je potrebno da dobijemo te utakmice...", rekao je Nigerijac.