Andrej Stojaković se povukao sa NBA drafta

Andrej Stojaković donio je odluku da se povuče sa NBA drafta i vratiće se na koledž. Ponovo će igrati za Ilionois.

Andrej Stojaković (21) donio je odluku i povukao se sa NBA drafta. Neće juriti priliku u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, već će se vratiti na koledž. Oglasio se i na društvenim mrežama i potvrdio da se vraća u Ilinois sa kojim je u tek završenoj sezoni izgubio u finalu.

"Tvoje srce te uvijek vraća u Ilinos", stoji u objavi koju je Stojaković podijelio na Instagramu i tako potvrdio da ostaje na istom mjestu.

Stojaković je u tek završenoj sezoni bilježio odlične brojke. Imao je 13,5 poena, 4,5 skokova i jednu asistenciju u prosjeku. Ono na čemu će mnogo morati da radi u narednoj sezoni je šut za tri poena. Šutirao je samo 24,4 odsto za tri što ni malo ne liči na svog oca Peđu Stojakovića koji je "cijepao mrežice" na taj način.

Da li će igrati za Srbiju ili Grčku?

Nedavno je Stojaković dobio pitanje o reprezentaciji i o tome da li je odlučio hoće li igrati za Srbiju ili Grčku.

"Sastaću se sa oba tima uskoro. Ako osjetim da je to pravo, ubrzo ću da odlučim, ako ne osjetim onda ću još da čekam. Znam da do kraja juna/početak jula da ima 'prozor' za kvalifikacije. Obje reprezentacije me žele. Ili ću ostati u školi ili otići u NBA. Ako ostanak znači da je bolje da se razvijam na taj način, da zadržim fokus i da ne igram za reprezentaciju, onda ću to i da uradim", poručio je Andrej.

