"Stojaković je pozvan da dođe na ljeto ovdje": Čović otkrio kako Srbija pregovara sa Peđinim sinom

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je da mladi Andrej Stojaković, sin proslavljenog Predraga Stojakovića, ima poziv srpskog nacionalnog tima. Međutim, krajnju odluku donijeće upravo košarkaš koji je dosad nosio dres Ilionisa.
"Odluka je na njemu. Neka sam definiše. Jesmo u kontaktu. Pričamo, ali to ne znači da mi sad treba da skačemo i radimo ne znam kakve stvari. Ima otvoren poziv da dođe na ljeto ovdje. Još ću da se čujem sa Peđom i vidim da li to možemo da uskladimo. Mislim da ne treba da žuri sa opredjeljenjem", rekao je Nebojša Čović i razgovoru za Sportski žurnal.
Reprezentacije Srbije i Grčke vode veliku borbu za mladog Andreja, koji je u međuvremenu postao zvijezda koledž košarke. Talenat koji je pokazao na terenu, liderske sposobnosti sa svega 21 godinom najavljuju svjetsku karijeru. NBA liga je već raspoložena za usluge momka koji ima srpsko i grčko porijeklo, pa će tako Andrej uskoro izaći i na NBA draft.
I dok pratimo dešavanja u klupskoj budućnosti mladog Stojakovića, malo više nas interesuje odluka da li će Andrej u budućnosti nositi dres Srbije ili Grčke. Odgovor na to pitanje nije sasvim jasan, ali trenutno je jedino poznato da će momak rođen u Tesalonikiju uskoro morati da donese odluku.
Opšti utisak je da nacionalni tim Grčke napornije radi na dovođenu mladog Stojakovića. U medijima su se vrlo često pojavljivale fotografije Andreja i njegovog oca Predraga kako vreme provode sa čelnicima ove reprezentacije. Ujedno Stojaković je nedavno u "Martovskom ludilu" nosio i patike sa motivima grčkih bogova, što je tamođnjoj javnosti dalo priliku da zaključi da je "dogovor već postignut".
S druge strane, mladi košarkaš imao je priliku da u Ilinoisu uživa u društvu momaka sa Balkana, pa bi možda i ta nit mogla da pomogne Andreju da donese odluku i nakloni se Srbiji. Na kraju, jasno je da odluku donosi isključivo sin legendarnog košarkaša.