Evroliga zbog koledža ostaje bez još jedne zvijezde: Postaće student, Rik Pitino nudi milione

Evroliga zbog koledža ostaje bez još jedne zvijezde: Postaće student, Rik Pitino nudi milione

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Plejmejker Armanija Kvin Elis odlazi na koledž Sent Džon. Zove ga Rik Pitino i nudi mu milione.

Plejmejker Armanija Kvin Elis (23) odlazi u Sjedinjene Države i igraće sljedeće sezone na koledžu Sent Džon, na kojem je trener legendarni Rik Pitino (73). Prema infromacijama "Njujork Posta", dobiće ugovor na iznos između četiri i pet miliona dolara.

Elis je Britanac, rođen u Šefildu, a čitavu karijeru je proveo u Italiji, gdje je završio juniorski staž u Orlandini, u istom timu počeo profesionalnu karijeru, pa igrao za Trento i od 2025. godine za veliki Armani.

Ove sezone, njegove debitantske u Evroligi, Elis ima značajnu minutažu u najvećem italijanskom timu (25 minuta po meču), prosječno postiže 8,4 poena i posebno se istakao u utakmicama protiv Virtusa (18 poena), Olimpijakosa (16 poena), Hapoela, Žalgirisa (po 15)...

Pitino je ove sezone sa svojim koledžom napravio istorijski rezultat i uveo ga do "Sweet 16" faze. 

