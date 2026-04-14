Evroliga pozvala Zvezdu na završni turnir: Juniori se bore za titulu u Atini

Juniori Crvene zvezde dobili su pozivnicu Evrolige i igraće na završnom turniru uprkos porazu u finalu u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Juniori Crvene zvezde boriće se za titulu na juniorskom turniru Evrolige. Dobili su pozivnicu od strane elitnog takmičenja uprkos porazu u finalu turnira u Beogradu. Igraće u Atini sa još sedam klubova i čeka ih velika borba.

Pored Crvene zvezde tu će biti Insep (pobjednik turnira u Beogradu), Barselona (pobjednik turnira u Bolonji), Cedevita Olimpija (pobjednik turnira u Ulmu), Real Madrid, Žalgiris, Panatinaikos i NextGeneration tim 3SSB.

Turnir će trajati nekoliko dana, počeće 21. maja, dok će se finale igrati 24. maja i to prije velikog finala Evrolige odnosno meča za titulu na fajnal-foru u prestonici Grčke.

