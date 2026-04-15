Nisu samo Zvezda i Partizan, kreće revolucija: 13 klubova u borbi za Evroligu

Bojan Jakovljević
Evroliga je na korak od novog biznis modela u kome žele da učestvuju i Crvena zvezda i Partizan, a sa njima i drugi klubovi.

13 klubova u borbi za Evroligu Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Evroliga je donijela odluku da i naredne sezone igra u istom formatu sa 20 klubova, ali da se priča o novom modelu - priča se. Dosta će zavisiti od pregovora sa NBA Evropom, sa kojom želi da stvori jedinstveno takmičenje, a ujedno sa njim i da dođe do novog modela poslovanja.

Umjesto aktuelnih "A" licenci, priča se o franšiznom modelu poslovanja, tako da je sve više onih koji su zainteresovani da uđu u "priču" sa Evroligom.

Kako je objavio grčki portal "Sport 24", Evroliga je pred ključni sastanak dobila pozive čak 13 klubova koji žele da postanu njen dio - i među njima su i Crvena zvezda i Partizan. "Vječiti" imaju trogodišnje licence, ali žele da dugotrajno ostanu u Evroligi, pa smatraju da bi novi model poslovanja takmičenja bio dovoljno privlačan za njih.

Ovo su klubovi koji su se javili Evroligi s namjerom da dobiju "franšiznu" licencu u naredom periodu:

  • Crvena zvezda
  • Partizan
  • PAOK
  • Hapoel Jerusalim
  • Hapoel Tel Aviv
  • Napoli
  • Virtus
  • Pariz
  • Valensija
  • Bahčešehir
  • Dubai
  • Zenit

Osim ovih klubova, Evroliga čeka ponude iz Londona i Rima, gdje su prije svega razgovarali sa NBA Evropom, a sada se ipak priča o ujedinjenju.

"Prijave stižu u trenutku kada Evroliga nastavlja da razmatra napuštanje postojećeg desetogodišnjeg sistema licenci i prelazak na trajni franšizni model. Ideja je da se stvori stabilniji dugoročni model takmičenja, sa jačim finansijskim i sportskim usklađivanjem. Prijedlog je i dalje u fazi razmatranja, ali predstavlja jednu od najvećih potencijalnih promjena u modernoj evropskoj košarci, koja bi mogla da preoblikuje način na koji klubovi ulaze i ostaju u takmičenju", navodi se.

