Kakve promjene sprema Evroliga? Poslije svih najava i haosa potvrdiće jednu bizarnu odluku na sastanku

Evroliga će navodno da ostane u istom formatu i za sljedeću sezonu, a jedina promjena bi mogla da bude to što će takmičenje da počne nedjelju ili dvije ranije.

Mjesecima traju najave o promjenama i haosau u Evroligi. Od proširenja takmičenja na 24 tima, igranja u dvije konferencije, novih pregovora sa NBA ligom... Na kraju izgleda da od toga neće biti ništa i da će ostati trenutni format.

Prema informacijama koje donosi novinar "Sportanda" Alesandro Mađi format će biti isti. Dakle, 20 timova će igrati i naredne sezone, ali će se usvojiti jedna promjena. Timovi su se žalili na preveliki broj mečeva, odnosno na previše duplih nedjelja. Rešenje za to navodno je početak takmičenja nedjelju ili dvije ranije nego inače.

Sastanak je zakazan za utorak i među temama će biti i višegodišnje licence. Real Madrid, Fenerbahče i Asvel još nisu potpisali ugovore sa Evroligom i to bi moglo da se promijeni dolaskom Ćusa Buena umjesto Paulijusa Motiejunasa. Mnogi drugi timovi takođe žele višegodišnje licence, tako da će i to biti tema sastanka.

Takođe, među temama bi mogli da budu i Zvezda i Partizan. To su timovi koji traže veći dio novca od TV prava pošto je trenutni dio dosta mali.

EXCLUSIVE - The EuroLeague Board is scheduled for tomorrow, April 14, and is expected to confirm the same 20-team format for next season, with a 38-game regular season, Im told.



The calendar could also begin one or two weeks earlier than usualpic.twitter.com/rotoWT2Kp5 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)April 13, 2026

