Kakve promjene sprema Evroliga? Poslije svih najava i haosa potvrdiće jednu bizarnu odluku na sastanku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Evroliga će navodno da ostane u istom formatu i za sljedeću sezonu, a jedina promjena bi mogla da bude to što će takmičenje da počne nedjelju ili dvije ranije.

Bez većih promjena u Evroligi Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Mjesecima traju najave o promjenama i haosau u Evroligi. Od proširenja takmičenja na 24 tima, igranja u dvije konferencije, novih pregovora sa NBA ligom... Na kraju izgleda da od toga neće biti ništa i da će ostati trenutni format.

Prema informacijama koje donosi novinar "Sportanda" Alesandro Mađi format će biti isti. Dakle, 20 timova će igrati i naredne sezone, ali će se usvojiti jedna promjena. Timovi su se žalili na preveliki broj mečeva, odnosno na previše duplih nedjelja. Rešenje za to navodno je početak takmičenja nedjelju ili dvije ranije nego inače.

Sastanak je zakazan za utorak i među temama će biti i višegodišnje licence. Real Madrid, Fenerbahče i Asvel još nisu potpisali ugovore sa Evroligom i to bi moglo da se promijeni dolaskom Ćusa Buena umjesto Paulijusa Motiejunasa. Mnogi drugi timovi takođe žele višegodišnje licence, tako da će i to biti tema sastanka.

Takođe, među temama bi mogli da budu i Zvezda i Partizan. To su timovi koji traže veći dio novca od TV prava pošto je trenutni dio dosta mali.

