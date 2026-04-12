Željko Obradović u Pioniru gleda meč od kog zavisi Crvena zvezda: Došao da navija za kuma u Evroligi

Autor Bojan Jakovljević
Željko Obradović došao je u halu "Pionir" i gleda meč između Makabija i Hapoela koji ima veliki značaj za Crvenu zvezdu.

Željko Obradović gleda meč Makabi Hapoel Izvor: Printscreen/Arenasport

Željko Obradović došao je u "Pionir" da gleda meč koji ima uticaj na sezonu Crvene zvezde. U pitanju je zaostali meč Evrolige između Makabija i Hapoela, dva tima iz Tel Aviva, a igra se upravo u Beogradu zbog ratnog stanja na Bliskom Istoku.

Na tribinama se našao i trofejni stručnjak. Došao je vjerovatno da pruži podršku svom kumu Dimitrisu Itudisu koji sjedi na klupi Hapoela. Ukoliko Grk dođe do pobjede u ovom meču, to će značiti da ekipa Saše Obradovića nema više ni teorijske šanse da se nađe među šest najboljih i da prođe direktno u plej-of elitnog takmičenja.

Dakle, izvjesno je da i meč prati njegov prezimenjak Saša, ali je uslov da Hapoel izgubi i od Makabija i od Monaka, a da Zvezda u posljednjem kolu dobije Real u Madridu.

Što se tiče Željka Obradovića, iskusni stručnjak se rijetko pojavljivao u javnosti poslije ostavke u Partizanu.

