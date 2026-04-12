Platio 400 miliona za dvoranu, kupiće i licencu Evrolige: U NBA ligi ostali bez teksta zbog njegove hale

Ambiciozni milijarder Huan Rođ spreman i da uloži u trajnu licencu Evrolige za svoj tim, pod uslovom da dobije ponudu koja bi ga zadovoljila.

Španski mediji pišu da bi Valensija mogla da dobije stalnu licencu Evrolige, kojim bi sigurno ostala višegodišnji učesnik. Naglašavaju da ona nije interesantna čelnicima i klubovima-vlasnicima samo zbog svojih sportskih uspjeha, već i zato što su i NBA i FIBA uočili ogromne mogućnosti njene nove dvorane "Rođ arena", otvorene prošlog septembra sa kapacitetom od 15.600 mjesta.

Na posljednjem sastanku Skupštine akcionara Evrolige nezvanično je kompanija "ECA" (Euroleague Commercial Assets) odobrila razmatranje uvođenja stalnih licenci, kojim bi bile uspostavljene "franšize", dok bi i bio proširen broj licenci da bi se obezbijedili stabilnost i kontinuitet takmičenja sa stalnim učesnicima.

Na sastanku vlasnika, akcionari Evrolige dogovorili su se da postave kao cilj prikupljanje 1,5 milijardi evra kapitala za podršku strateškim inicijativama, uz dodatnih najmanje milijardu evra namijenjenih "ubrzanju razvoja i modernizacije Evrolige". Jedan od ključnih dugoročnih zaključaka pojavio se u završnom delu tog sastanka. Kako su potvrdili izvori upoznati sa dešavanjima, novi izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno izvestio je okupljene o nedavnim sastancima sa rukovodiocima NBA lige, na kojima su razmatrani mogući modeli saradnje, a razgovori su ocijenjeni kao "konstruktivni", piše španski portal "La Provincias".

Takođe citirana je i ambiciozna izjava direktora Valensije Huana Rođa da bi taj klub mogao da plati svoju stalnu licencu.

"Ako bi postojala takva opcija, razmotrili bismo je. Ako bismo se uključili u kupovinu akcija kompanije ("ECA", koja rukovodi Evroligom), morali bismo da vidimo šta kupujemo i da znamo koji će timovi igrati. Morali bismo sve to da razmotrimo i da znamo šta bismo dobili zauzvrat", rekao je on.

Huan Rođ (76) je španski milijarder i prvi čovjek španskog lanca supermarketa "Merkadona". Njegovo bogatstvo procijenjeno je na šest milijardi dolara.

Biznis je počeo tako što je preuzeo od roditelja vođenje porodičnog biznisa, započetog kao lanac od osam mesara, a one su poslije pretvorene u prodavnice prehrambene robe. Sa trojicom od petorice braće kupio je taj posao od roditelja 1981. godine, a deset godina kasnije isplatio je i braću, pa napravio "Merkadonu", koja sada ima oko 1.400 maloprodajnih objekata.

Magazin "Forbs" proglasio ga je 2013. godine drugim najbogatijim Špancem, sa bogatstvom procijenjenim na 5,8 milijardi evra.

