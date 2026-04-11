logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai otpušta trenera: Golemac odlazi poslije bolnog poraza u Evroligi

Dubai otpušta trenera: Golemac odlazi poslije bolnog poraza u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tim iz Emirata mijenja šefa struke kolo prije kraja Evrolige, poslije poraza koji izvjesno označava i kraj sna o plasmanu u plej-in.

Jurica Golemac napušta Dubai

Slovenački stručnjak Jurica Golemac (48) napustiće Dubai, objavio je u subotu uveče novinar Darko Dželetović na društvenoj mreži "Iks".

Vijest o rastanku pojavila se praktično 24 sata poslije ubjedljivog poraza Dubaija od Efesa (69:85) u Evroligi, poslije kojeg je ekipi iz Emirata ostala samo teoretska šansa da uđe u plej-of. Za to je sada potrebno da Dubai pobijedi Valensiju u Sarajevu, a da Barselona kod kuće izgubi od Bajerna u posljednjem kolu.

Ipak, sudeći prema najnovijim informacijama, Dubai će bez obzira na to nastaviti sezonu sa drugim trenerom i pokušati da osvoji titulu ABA lige, u kojoj je trenutno na prvom mjestu tabele, sa istim skorom kao i Partizan, 15-1.

Golemac je vodio Dubai od 2024. godine, bio je prvi trener tog tima i vodio ga je u debitantskim sezonama u ABA ligi i u Evroligi. Golemac će napustiti ekipu sa pozitivnim skorom u oba takmičenja, jer je i u Evroligi na učinku 19-18.

Tagovi

KK Dubai Jurica Golemac Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC