Davis Bertans odlučio u kojem klubu će završiti karijeru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Letonac Davis Bertans nema dilemu gdje će reći "zbogom" košarci.

davis bertans ostaje u dubaiju do penzije Izvor: MN PRESS

Košarkaš Dubaija Davis Bertans je već donio odluku gdje će završiti karijeru. Letonac se vratio u evropsku košarku prije dvije sezone kada mu je klub iz UAE dao najbolju ponudu i želi tu da ostane do penzije.

Iako se spekulisalo da je u trci za njegov potpis bio Partizan, Bertans se definitivno neće vraćati u klub u kome se afirmisao kao igrač. Nedavno je produžio ugovor sa Dubaijem, iako dužina dogovorene saradnje nije poznata.

"To je na njima ako nisu objavili dužinu ugovora. Ali mogu da vam garantujem da, kad god dođe do penzije, penzionisaću se kao igrač Dubaija. Da ste me to pitali prije možda dvije godine, kada sam završio u NBA, razmotrio bih sve opcije u Evroligi", rekao je Bertans za "Basketnews".

Došao je u Dubai u samom finišu ljetnjeg prelaznog roka i nije se mnogo dvoumio.

"U tom trenutku su svi timovi već imali popunjene rostere i donio sam odluku da odem u Dubai i pomognem im da razviju tim, kao i kulturu, uz iskustvo koje imam i iz Evrolige i iz NBA. Moja porodica voli grad, mi volimo grad i klub, tako da mislim da smo donijeli pravu odluku.

Upitan je da li je bilo ponude tima iz Kaunasa. "Ne, nije bilo ponuda. U tom smislu, to nikada nije ni bila opcija. Da je bilo ponude, sigurno bih je razmotrio."

Zašto nije došao u Partizan?

Bertans je želio da se vrati u Partizan pretprošlog ljeta, ali to se nije obistinilo. "To bi bilo lijepo, naravno. Ali kada ponude ne stižu… Zapravo, Dubai je bio jedina prava ponuda kada sam se vratio. Nisam želio negdje da idem na godinu dana, čak i na dvije. Želio sam da završim karijeru na jednom mjestu i jedina ekipa koja mi je ponudila trogodišnji ugovor je Dubai. Definitivno je scenario iz snova bio da kada se vratim iz NBA, igram ponovo u Partizanu, ta atmosfera bi bila sjajna, ali neke stvari se ne dešavaju", rekao je jednom prilikom Letonac.

