Bertans tvrdi da su sudije pogurale Srbiju: "Pogledajte snimak, to je nevjerovatno"

Davis Bertans poslije poraza od Srbije prokomentarisao je suđenje koje mu se nije baš dopalo.

Letonija je upisala drugi poraz na Evropskom prvenstvu. Pobijedila je Estoniju, ali su Srbija i Turska bile bolje od domaćina. Ovaj meč bio je važan za domaćina iz više razloga - željeli su da pokažu najbolju košarku, ali i da pobijede kako bi obezbijedili plasman u dalju fazu takmičenja sa nešto bolje pozicije u grupi. Međutim, bolju igru su pokazali, ali sve ostalo je pod znakom pitanja.

Ono što je bivšem igraču Partizana zasmetalo bilo je suđenje, pa je posebno govorio o udarcu u samom finišu meča, kad je, kako vjeruje, njegov tim mogao da preokrene rezultat.

"Znam da svi griješimo, ali mislim da su sudije na kraju bile neprihvatljive. Nisu vidjeli udarac laktom u lice kad je na semaforu stajalo četiri poena razlike za njih. Usred utakmice, razumijem da se mnogo toga dešava. Može se desiti, ali na samom kraju, kada nam to zaista može dati šansu da izjednačimo..."

"Čak i faul nismo dobili, to je nevjerovatno. Svi možete da pogledate snimak. Da, pokazao sam kontakt, kontakt u bradu. Nažalost, to nije dosuđeno", ispričao je Bertans poslije poraza od Srbije na Eurobasketu.

Ipak, Bertans je morao da pohvali svoj tim: "Definitivno sam ponosan na saigrače što smo bili dosljedni, čak i kada smo gubili 10, 12 razlike. Uzvratili smo, dali su nam šansu u posljednjim napadima da se borimo za pobjedu", rekao je Bertans.

Nikola Jokić u ovom susretu odigrao je dosad najbolji meč na prvenstvu pošto je ubacio 39 poena, pa je bivši igrač Partizana to morao da pohvali: "Očigledno je da je Jokić najbolji igrač na svijetu. Nije bilo mnogo toga što smo mogli da uradimo da ga zaustavimo, ali ono što nam je dalo šansu jeste da sve ostale igrače držimo na niskom nivou poena. To nam je zaista dalo priliku."