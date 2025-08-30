"Šta ti misliš? Prošlo je 10 godina": Porzingis čuo pitanje o Jokiću i objasnio cijelom svijetu zašto je najbolji

Kristaps Porzingis je i sam priznao da niko ne može da zaustavi NIkolu Jokića. Srbin je Letoncima ubacio 39 poena. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/ SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Neizvjesna utakmica, velika borba i pobjeda Srbije protiv Letonije u trećom meču grupne faze Eurobasketa. Nezaustavljiv je bio Nikola Jokić (39, 10sk, 4as), a o njemu i partiji "orlova" pričao je i najbolji igrač domaćina Kristaps Porzingis.

"Teška utakmica protiv jednog od najboljih timova na šampionatu, ako ne i najboljeg. Borili smo se, neke stvari mogle su da odu na našu stranu, ali to je košarka. Naravno, rijetko se dešava poslije meča da kažeš da su sudije bile savršene i da je sve savršeno. Ovo je normalna reakcija. Čestitam im na pobjedi", rekao je Porzingis.

Nije mogao da prestane da hvali centra Denvera i prvu zvijezdu Eurobasketa - Nikolu Jokića.

"Bilo je teško, toliko je vješt oko obruča, ima tako veliko tijelo i mekanu ruku. Njegova košarkaška inteligencija je na drugačijem nivou. Bila je velika borba, ima 30 kilograma više od mene. Borili smo se koliko smo mogli. Bila je zanimljiva borba, navijači su uživali. Čestitam srpskim navijačima koji su i nama pokazali ljubav. Bila je zabavna utakmica."

"Šta ti misliš?"

Pogledajte 03:08 Kristaps Porzingis izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Iskoristili smo priliku da pitamo Porzingisa da li postoji neko ko može da zaustavi Jokića?

"Šta ti misliš? Prošlo je 10 godina i nema mnogo uspjeha protiv njega. On je jedan od najboljih, njegove vještine, tijelo koje ima, ima cijeli paket", sa osmijehom je odgovorio Kristaps.

Izvinio se i javno za situaciju tokom meča kada je Nikola pao poslije kontakta sa Porzingisom. Srećom, nije bilo potrebe.

"Ne, ne, nije bilo rasprava. Bila je ta jedna situacija kada je pao poslije kontakta sa mnom. Bio je nesrećan slučaj, ne želim da ga povrijedim. Pričali smo malo, na početku me je malo udarao laktom u blizini glave, fizički je bilo teško od početka, sa obje strane. Takmičari smo, pričali i to je to."

Pogledajte 00:51 Nikola Jokić povredio lakat na meču Srbija - Letonija Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

Za kraj je upitan i da li Jokić voli da "pecka i proziva", odnosno da li koristi taj "trash talk" kako kažu Amerikanci.

"Znate šta, on je tako opušten. Bavi se svojim poslom, neće da započne ništa, ali ako vi započnete, uzvratiće. Vidjeli smo to u NBA ligi, ne povlači se ni pred kim. Ni mi to ne raidmo. Bila je dobra borba", zaključio je Porzingis.