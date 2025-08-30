"Jokić? Iznenadili su me, dao bi im 50+ poena": Avramović progovorio, a Jović mu prekinuo intervju

Aleksa Avramović oduševljen je bio partijom Nikole Jokića i cijelog ima. Objasnio je i šta ga je pomalo i šokiralo. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija ima tri od tri na Eurobasketu. Upisala je novu pobjedu, savladala je Letoniju u najtežem meču u dosadašnjem toku šampionata. Nikola Jokić je briljirao, a Aleksa Avramović je imao važnu ulogu u svemu tome, posebno u odbrani. Kada je stao da priča sa medijima poslije meča, na ruci su mogle da mu se vide ogrebotine od velike borbe. "Tuča, tuča", nasmijao se Aleksa prije nego što je počeo da priča. Prvo se obratio kapitenu Bogdanu Bogdanoviću.

"Nije mi bila teška utakmica, najiskrenije vam to kažem. Pristup je bio potpuno drugačiji. Igrali smo bez kapitena, želim mu da se što prije vrati na teren i da nam pomogne, šaljemo mu sreću i ljubav", rekao je Aleksa.

Zatim je nastavio da analizira dešavanja sa meča. Uporedio je meč sa Letonijom sa nervoznom utakmicom protiv Portugala.

"Igrali smo dvije različite utakmice, potpuno drugačije od Portugalaca, imali smo fokus, energiju, koncentraciju, zaslužili smo da dobijemo ovaj meč. Oni su dali dvije preteške trojke na kraju, Bertans i ne znam ko je dao onu iz ćoška. Napravio sam faul na njemu. Udario sam ga, ali nema šta, paklen igrač i šuter", izgovorio je Avramović i tad je intervju na kratko prekinuo Stefan Jović koji je prišao da mu čestita.

Onda je uspio da završi misao.

"Moramo da popravimo neke stvari, ali sa ovakvim pristupom možemo da se borimo sa svima i da pokažemo svima kako branimo boje naše zemlje i da možemo svima da budemo prijetnja."

"Filipu je ovo bilo potrebno"

Poseban akcenat stavio je na Filipa Petruševa koji je u prošloj utakmici isključen.

"Nikola je bio fantastičan, Gudurić i Petrušev takođe, Filipu je ovakav meč bio potreban da se izdigne iz situacije u kojoj je bio, podigao se, zaboravio je to. Nema šta. Potrebno je da se svako odmori i fokusira na sljedeći meč, da digne samopouzdanje. Slijedi Češka, poznajemo ih, spremićemo se za taj meč."

Da li je zbog svih okolnosti ovaj trijumf slađi?

"Pobjeda je pobjeda, ovo je sve prošlost, najvažnija je sljedeća utakmica."

"Jokić? Iznenadili su me"

Pogledajte 02:41 Aleksa Avramović izjava posle Letonije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nikola Jokić je odigrao NBA partiju protiv Letonije, dao je 39 poena, uz 10 skokova i četiri asistencije. Radio je sve šta je poželio.

"Pa, generalno...", počeo je Aleksa i onda je krenuo da se smije.

"Ima jedan kvalitet kojim svakog saigrača čini boljim, cijeli tim pravi boljim. Znali smo da je naša prednost bila dole pod košem, jer nema apsolutno niko da ga čuva. Iznenađujuće mi je da ga nisu udvajali, svaki put je imao šansu, promašio je neke zicere lagane, imao bi 50+ partiju. On je pravi naš lider, čast mi je dijeliti teren sa njim", zaključio je Avramović.