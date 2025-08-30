Zbog ovog pitanja je Svetislav Pešić pobjesnio: Pogledajte kako je odmah podigao ton

Pogledajte trenutak kada je Svetislav Pešić izbačen iz takta zbog jednog novinarskog pitanja da je povisio ton.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić iznervirao se zbog jednog pitanja na konferenciji za medije poslije pobjede nad Letonijom (84:80). Pešić se prvo iznenadio kada je dobio pitanje o "policijskoj konjici koja ga je ispratila na meč", međutim još više mu se nije dopalo pitanje koje je originalno bilo upućeno Ognjenu Dobriću.

Jedan novinar želio je da sazna šta se to desilo na kraju meča između Ognjena Dobrića i njegovog bivšeg trenera Luke Bankija, koji danas vodi Letoniju, što je izazvalo burnu reakciju Svetislava Pešića.

Pogledajte je:

Pogledajte 00:58 Svetislav Pešić pobesneo zbog pitanja novinara Izvor: YouTube/FIBA Media Izvor: YouTube/FIBA Media

"Hajde, kakva su to pitanja. Hajde da pričamo o utakmici. Šta se desilo? Završila se utakmica... Kakva su to pitanja, dolazite iz Srbije. Šta biste vi? Nemojte više da postavljate takva pitanja. Postavljaš takva pitanja? Mene nemoj da pitaš takva pitanja do kraja turnira", rekao je bijesno Svetislav Pešić koga dugo nismo vidjeli ovakvog raspoloženja, poslije čega se izvinio i domaćinu konferencije za medije.

Što se tiče same utakmice, Pešić je bio zadovoljan partijom svojih košarkaša, daleko više nego što je to bio slučaj poslije Portugala, kada je bilo dosta negativnih stvari uprkos pobjedi.

"Čestitam mojim igračima na važnoj pobjedi. Ni više ni manje ne mogu da kažem, ovo sam očekivao. Sve je bilo pod našom kontrolom manje ili više, ali je bila teška utakmica. Oba tima su igrala odličnu košarku uz visoku koncentraciju. Skoro sto odsto šut slobodnih bacanja. Kod nas 18/18, a oni 22/23. To pokazuje fokus", dodao je Pešić o samoj utakmici.

Srbija u nedjelju ima dan pauze, a onda će u ponedjeljak ponovo na parket i igraće protiv Češke od 20.15.