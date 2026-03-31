Stefan Miljenović se oglasio poslije fantastične partije u dresu Zvezde i pobjede protiv Dubaija u Pioniru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Dubai u Pioniru (84:82). Junak crveno-bijelih u ovom meču bio je Stefan Miljenović koji je odigrao fantastična meč i za 24 minuta je bio skoro bez promašaja - 20 poena (2/3 za dva, 2/3 za tri, 10/11 sa penala), uz pet asistencija i pet skokova za indeks korisnosti 30.

"Iskreno, nisam znao šta da očekujem od ovog meča. Nisam igrao 16 dana, ali čim sam ušao u igru i zaigrao... Trenirao sam dosta. Nije lako samo trenirati i ne igrati. Trudim se da ostanem smiren, da radim na sebi i da budem što bolji", rekao je Miljenović poslije meča.

Vidi opis "Nisam igrao 16 dana": Miljenović se oglasio poslije MVP partije u dresu Zvezde u Pioniru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Miljenović je posljednji nastup u crveno-bijelom dresu upisao u porazu od Dubaija u Sarajevu (114:91) i od 15. marta nije igrao. Nije dobio minutažu u Evroligi (Panatinaikos, Baskonija, Barselona), ni u abaligaškom derbiju sa Partizanom.

"Moram da odradim na treningu što više mogu, da ostanem u ritmu. Znači mi što putujem sa ekipom, što učim od njih, radim i napredujem."

O MVP povicima, Saši i Karlikovoj izjavi

Crvena zvezda Dubai higlights Izvor: Youtbe/ABA liga jtd

Dao je Stefan i nešto kraće odgovore na nekoliko pitanja na samom kraju. Prvo o MVP povicima koje je dobio sa tribina Pionira.

"Veoma je lijep osjećaj. Nisam ih očekivao iskreno. Hvala im od srca."

Zahvalio se i treneru Saši Obradoviću na ukazanoj prilici.

"Hvala mu puno. Imamo trener i ja dobru komunikaciju i trudim se da ga što više slušam."

Za kraj su ga pitali za izjavu Karlika Džounsa koji je pred evroligaški derbi, između ostalog, rekao "da više od svega na svijetu želi da Zvezda ne uspije".

"Nisam čuo za tu izjavu. Ne obazirem se na to. Igramo našu igru, kod kuće, pred našim navijačima i znam da će biti dobra atmosfera", završio je Miljenović.