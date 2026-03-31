logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hvala za poruke mržnje": Jago poslije pobjede Zvezde imao jasnu poruku za kritičare

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos riješio je da pošalje poruku kritičarima

Jago dos Santos odgovorio kritičarima Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Plejmejker Crvene zvezde Jago dos Santos oglasio se na društvenim mrežama nakon napete pobjede crveno-bijelih nad Dubaijem rezultatom 84:82. Ekipa Saše Obradovića uspjela je da slavi na domaćem terenu Jago je postigao četiri poena i pet asistencija, a poslije važnog trijumfa riješio je da pošalje poruku onima koji nisu vjerovali u njega.

"Hvala svima za poruke mržnje. Zato postajete bolji i bolji, jer ne treba ponižavate druge, da biste se osjećali jako. Gore brodovi", napisao je na instagram profilu.

Izvor: instagram/yagomateus02

Brazilac u posljednje vrijeme nije uspijevao da pokaže najbolje partije u dresu Zvezde, što je bilo naročito vidljivo u ovom meču. Dos Santos je šutirao 2/5 iz igre, izgubio četiri lopte i završio utakmicu sa četiri poena i pet asistencija. Njegova igra izazvala je kritike kod pojedinih navijača, koji su mu na društvenim mrežama slali uvredljive poruke.

Zbog toga je Jago odlučio da se obrati publici i putem instagram profila podijeli stav i osjećanja nakon utakmice. To je uradio na slikovit način, a i pored toga što na njegov račun stižu brojne kritike, jasno je da Brazilac uživa povjerenje trenera Saše Obradovića.

Ove sezone u dresu crveno-bijelih bilježi 2,6 poena uz 2,2 asistencije, dok je u regionalnom takmičenju znatno bolji sa 8,6 poena, skoro dva skoka i skoro pet asistencija po susretu.

Tagovi

KK Crvena zvezda ABA liga Jago dos Santos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Navijači

FK BORAC

RK BORAC