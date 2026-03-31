"Hvala za poruke mržnje": Jago poslije pobjede Zvezde imao jasnu poruku za kritičare

Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos riješio je da pošalje poruku kritičarima

Plejmejker Crvene zvezde Jago dos Santos oglasio se na društvenim mrežama nakon napete pobjede crveno-bijelih nad Dubaijem rezultatom 84:82. Ekipa Saše Obradovića uspjela je da slavi na domaćem terenu Jago je postigao četiri poena i pet asistencija, a poslije važnog trijumfa riješio je da pošalje poruku onima koji nisu vjerovali u njega.

"Hvala svima za poruke mržnje. Zato postajete bolji i bolji, jer ne treba ponižavate druge, da biste se osjećali jako. Gore brodovi", napisao je na instagram profilu.

Brazilac u posljednje vrijeme nije uspijevao da pokaže najbolje partije u dresu Zvezde, što je bilo naročito vidljivo u ovom meču. Dos Santos je šutirao 2/5 iz igre, izgubio četiri lopte i završio utakmicu sa četiri poena i pet asistencija. Njegova igra izazvala je kritike kod pojedinih navijača, koji su mu na društvenim mrežama slali uvredljive poruke.

Zbog toga je Jago odlučio da se obrati publici i putem instagram profila podijeli stav i osjećanja nakon utakmice. To je uradio na slikovit način, a i pored toga što na njegov račun stižu brojne kritike, jasno je da Brazilac uživa povjerenje trenera Saše Obradovića.

Ove sezone u dresu crveno-bijelih bilježi 2,6 poena uz 2,2 asistencije, dok je u regionalnom takmičenju znatno bolji sa 8,6 poena, skoro dva skoka i skoro pet asistencija po susretu.