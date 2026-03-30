Trener Partizana Saša Obradović najavio je još jedan "vječiti" debri u sezoni, a posebno se osvrnuo na izjavu Karlika Džounsa

Crvena zvezda je savladala Dubai u petom kolu Top 8 faze ABA lige. Na taj način, crveno-bijeli su imali dobru uvertiru za "vječiti" derbi koji je na programu u četvrtak od 20 časova. Trener crveno-bijelih Saša Obradović je u najavi susreta prokomentarisao i izjavu Karlika Džounsa.

"Svi imaju taj ritam takmičenja, zahtjevnije je što se nas tiče, svaka utakmica je najvažnija. Priča se dugo o tome koliko je naredna utakmica važna. Psihološki da izdržiš, da ne padneš, to je dio velikih utakmica. Sigurno će biti dobar derbi, Partizan će da igra jako i mnogo jače nego što je bilo u ABA ligi. Znamo koji je ulog, moramo da imamo mir u nama da bismo dobro igrali. Ne treba da bude previše emocija, treba da znamo šta treba da radimo", rekao je trener Crvene zvezde poslije pobjede nad Dubaijem.

"Izjava Karlika? Ima pravo da kaže šta hoće": Obradović poslao poruku igraču Partizana

Karlik Džouns još jednom je pecnuo rivala, a riječi reprezentativca Južnog Sudana prokomentarisao je i Saša Obradović. "To je njegovo mišljenje, na kraju krajeva čovjek ima pravo da kaže šta hoće. Što se nas tiče, mi treba da vodimo računa o sebi", prokomentarisao je Obradović.

Šta je rekao Karlik Džouns?

Košarkaš Partizana Karlik Džouns je poslije velike pobjede nad Valensijom u Evroligi govorio i o "vječitom" derbiju koji očekuje tim Đoana Penjaroje u Evroligi.

"Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo posljednji derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobjeda protiv nas. Voljeli bismo više od svega na svijetu da to ne uspiju. Moramo da uđemo u meč kao i sada. Sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobijedimo", istakao je on.